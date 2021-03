Osiemnastka dla działkowców

Od 1 kwietnia zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa nr 18. Będzie to linia sezonowa kursująca częściowo po linii „starej” trzydziestki i dowożąca pasażerów do ogródków działkowych przy ul. Jagodowej.

Elbląski Zarząd Komunikacji Miejskiej zdecydował się uruchomić nowe połączenie. Na linie nr 18 autobusy wyjadą 1 kwietnia. Dzięki temu mieszkańcy zyskają bezpośrednie połączenie Zawady i Nad Jarem z ogródkami działkowymi na Bielanach.

- W stosunku do pierwotnie planowanej, trasa nowej linii „działkowej” została zmieniona (wydłużona) na wniosek pasażerów oraz Polskiego Związku Działkowców – informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu na swoim profilu w mediach społecznościowych

Osiemnastka będzie kursowała na trasie pętla Odrodzenia – Odrodzenia- Ogólna – Okrężna – Jagodowa – Królewiecka – Fromborska – Ogólna – Odrodzenia – pętla Odrodzenia . Będzie to linia sezonowa kursująca od 1 kwietnia do 24 października. Przy czym maksymalna liczba kursów będzie wykonywana od 1 maja do 19 września.

- W okresie od 1 do 30 kwietnia 2021 oraz od 20 września do 24 października 2021 autobus nie będzie wykonywał pierwszego i trzech ostatnich kursów, przy czym od 4 do 24 października 2021 linia będzie funkcjonować tylko w czwartki, piątki, soboty i niedziele – informuje elbląski ZKM.

Rozkład jazdy linii nr 18 dostępny jest tutaj.