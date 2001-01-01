Ostatni weekend z Parkiem Wodnym Dolinka

Lato powoli dobiega końca, więc nadszedł czas na pożegnanie sezonu w Parku Wodnym Dolinka. To były udane miesiące, które zapewniły elblążanom wakacyjną rozrywkę i urozmaiciły letnie dni. Nie zabrakło również turystów, którzy chętnie korzystali z nowo powstałego obiektu. Park Wodny Dolinka będzie otwarty do niedzieli, 14 września.

Obiekt został uroczyście otwarty 30 czerwca. Na inwestycję wszyscy czekali z niecierpliwością. W Parku Wodnym Dolinka goście mogli korzystać z czterech zjeżdżalni, basenu z biczami wodnymi, brodzika dla dzieci, strefy gastronomicznej, bezpłatnych leżaków i parasoli oraz strefy zielonej, do relaksu i wypoczynku.

- Lato nie było dla nas łaskawe, ale mimo to Park Wodny Dolinka cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Sezon dobiega końca, a my utwierdziliśmy się tylko w tym, że taka inwestycja była potrzebna nie tylko elblążanom, ale i turystom, którzy chętnie nas odwiedzali. Temperatury już zaczynają spadać, zbliża się nieuchronnie jesienna aura. Ostatnim dniem działania Parku Wodnego Dolinka będzie niedziela, 14 września. Bardzo dziękuję wszystkim gościom za odwiedziny, dobre słowa i mile spędzony czas w Parku Wodnym Dolinka. Pierwszy sezon zostanie w naszej pamięci na długo – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Za tydzień świętujemy w CRW Dolinka!

Już teraz zapraszamy wszystkich na 10-lecie Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. W kolejny weekend, od 20 do 21 września, na odwiedzających będą czekać dodatkowe atrakcje: dmuchany tor przeszkód w wersji jakiej jeszcze nie było, aqua fitness i zumba w wodzie. Oprócz tego, decyzją Prezydenta Elbląga Michała Missana, w weekend 10-lecia będzie obowiązywała oferta specjalna – bilety normalne i ulgowe -50% taniej! Urodziny nie mogą odbyć się bez gości, więc liczymy na Waszą obecność i wspólne świętowanie.

Warto śledzić nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami: Facebook, Instagram oraz mosir.elblag.eu.

