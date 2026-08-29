Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności

W wyniku badania wykonanego na zlecenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono możliwą obecność toksyny botulinowej w jednej partii zielonego pesto, na podstawie obecności genu ntnh, w jednej próbce produktu pobranego w ramach dochodzenia epidemiologicznego.

Spożycie żywności zanieczyszczonej toksyną botulinową może prowadzić do choroby zwanej botulizmem.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Pesto alla Genovese. Zielony sos bazyliowy Pesto z orzechami arachidowymi i włoskimi serami, Łowicz,180.0 g

Numer partii: L 605192FE I

Termin przydatności do spożycia: 08.2027

Wyprodukowano dla: MW FOOD Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent rozpoczął procedurę wycofania produktu z rynku, zablokował towar dostępny na magazynie do sprzedaży i informuje odbiorców o zaistniałej sytuacji wraz z prośbą o wstrzymanie sprzedaży produktu z podanej partii. Informacja dla Konsumentów została udostępniona na stronie internetowej oraz w punktach sprzedaży, które są objęte procedurą wycofania.

Producent przekazał również dodatkowe próbki z zabezpieczonej partii produkcyjnej do badań laboratoryjnych do zewnętrznego akredytowanego laboratorium i oczekuje na wyniki.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające i monitorują proces wycofywania prowadzony przez producenta.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Informacje na temat objawów związanych z zatruciem toksyną botulinową zawarte są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/botulizm-zatrucie-jadem-kielbasianym.