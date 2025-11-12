Oszuści podają się za ZUS
W ostatnich dniach oszuści próbują podszyć się pod pracowników ZUS. Używają ich prawdziwych imion i nazwisk, by wyłudzić dokumenty lub dane poprzez e-mail.
Wielu klientów zgłasza, że otrzymali fałszywe wiadomości mailowe zatytułowane „Oświadczenie ZUS”, w których nadawca podaje się za rzeczywistego pracownika urzędu i prosi o wypełnienie oraz odesłanie załącznika Z-3.
Wiadomość zawiera:
- imię i nazwisko rzeczywistego pracownika ZUS,
- numer telefonu oddziału,
- adres placówki ZUS,
- załącznik Z-3 do wypełnienia.
To nie jest wiadomość od ZUS, a załącznik służy wyłudzeniu danych osobowych i numerów kont bankowych.
- Wnioski, np. Z3, nigdy nie są przyjmowane drogą mailową. Należy je przekazywać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – przypomina Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy w województwie warmińsko-mazurskim
Pamiętaj, że ZUS:
- nigdy nie żąda przesłania wniosków, formularzy ani dokumentów mailem,
- nie kontaktuje się w ten sposób w sprawach składania wniosków.
W razie wątpliwości skontaktuj się z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer 22 560 16 00 (pn.–pt. 7:00–18:00) lub odwiedź placówkę.
Więcej informacji o tym, jak ustrzec się przed oszustwami, znajdziesz na stronie Każda próba podszycia się pod ZUS to przestępstwo.