Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze na żołnierza WOT

W ramach walki z pandemią koronawirusa żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej udzielają wsparcia kombatantom, osobom starszym i przebywającym w kwarantannie. Działania prowadzone są w ramach operacji „Odporna wiosna". Zadania terytorialsów obejmują między innymi dostawy żywności i leków.

To postanowili wykorzystać oszuści, którzy próbowali podszyć się pod żołnierza OT. Jak zaznacza rzecznik prasowy brygady Monika Jabłońska-Buder - Taka sytuacja nie miała miejsca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ale już teraz podejmujemy kroki, by zapobiec podobnym incydentom w regionie. Podkreślamy: żaden żołnierz WOT nie może brać pieniędzy od osób, które nie są w systemie pomocowym i nie są pod opieką brygad OT.

Seniorzy, którym pomagają żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza to kombatanci i osoby starsze objęte bezpośrednią opieką koordynatora z brygady. Ta grupa osób objęta jest wsparciem, które obejmuje możliwość robienia zakupów, a co za tym idzie przepływ pieniędzy. Osoby te zostały poinformowane o zasadach nieprzekazywania pieniędzy nikomu poza żołnierzem WOT – opiekunem z ramienia brygady OT.

Drugą grupą są osoby objęte opieką Ośrodków Pomocy Społecznej i Caritas. Wsparcie tych osób polega na dostawach paczek żywnościowych z banków żywności. W stosunku do tej grupy osób żołnierze WOT nie są upoważnieni do robienia dodatkowych zakupów, a co się z tym wiąże nikt nie może pobierać na nie pieniędzy.

W przypadku podejrzeń prób wyłudzenia prosimy powiadomić Policję oraz koordynatora z brygady WOT.

Wszyscy seniorzy, do których terytorialsi z Warmii i Mazur dostarczają żywność, zakupy czy leki, otrzymają ulotki, w których znajdzie się informacja o tym, że osoby, które nie zgłosiły się wcześniej do systemu pomocowego WOT, nie powinny przekazywać pieniędzy i wpuszczać do domu osób podających się za żołnierza. Ulotki takie zostaną również zamieszczone na tablicach informacyjnych w blokach, skrzynkach pocztowych i w innych miejscach.

Żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wykonujący zadania w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa, w tym wsparcia kombatantów i osób starszych, wyróżniają się następującymi detalami: na lewym ramieniu oznaka „Polski Walczącej" wraz z mottem „Zawsze gotowi, zawsze blisko"; oliwkowy beret; mundur żołnierza Wojska Polskiego. Tożsamość żołnierzy można również potwierdzić książeczką wojskową z nazwiskiem i zdjęciem żołnierza. W przypadku podejrzeń prób wyłudzenia prosimy powiadomić policję oraz koordynatora z brygady WOT.