Oto Fotka 20-lecia portEl.pl

Symboliczna, sentymentalna, emocjonalna - tak najczęściej nasi Czytelnicy określali fotkę, która wygrała w konkursie na zdjęcie 20-lecia portEl.pl. Fotografia została zrobiona w 2003 roku i nosi tytuł „W drodze do Unii”. Autor fotografii otrzyma od nas nagrodę w wysokości 300 zł.

Na konkurs wybraliśmy 20 zdjęć. Zdjęcia te już raz zostały wyróżnione w konkursie Fotka Miesiąca. Tym razem Czytelnicy mieli wybrać to, które najbardziej przyciąga uwagę, najwięcej mówi, wzbudza emocje. Oddano ponad 400 głosów.

Wygrało zdjęcie nr 3 „W drodze do Unii” z 2003 roku (autor podpisany jako Romek) , o którym tak pisali nasi Czytelnicy:

„Odkrywanie nowych miejsc, zdobywanie nowych doświadczeń – to nie dla każdego oznacza zdobycie Mount Everestu czy wykupienie podróży na Antarktydę. Zamiast tego rozglądając się po swojej okolicy, można dostrzec jak ludzie potrafią sobie radzić w trudnych chwilach i zdobywać swoje „małe szczyty”. To właśnie zostało uchwycone na tej fotce. Autor tego zdjęcia, to mistrz sytuacyjny. W jednej sekundzie potrafił oddać cudowną relację ojca z synem i to jak sobie radzą w swoim skromnym życiu.

Uważam, że ta fotka powinna wygrać , bo jest ponadczasowa i na długo zostanie w mojej pamięci.” - pisała Marzena Łyczkowska, czytelniczka portEl.pl

II miejsce zajęło zdjęcie nr 17 Droga Mleczna (Cieplice) z 2018 roku, fot. Salem. Autor fotografii otrzyma 200 zł

III miejsce zdjęcie nr 19 Inny punkt widzenia (Rangóry Ptasi Raj) z 2020 roku, fot. Pit El Foto. Autor fotografii otrzyma 100 zł

Nagrody za najfajniejsze uzasadnienie do wybranych zdjęć otrzymują:

Marzena Łyczkowska - 100 zł

Małgorzata Lepak - 100 zł

Wioleta Bizunowicz - 100 zł

Gratulujemy! Nagrody wypłacimy przelewem bankowym.

20 osób, które brały udział w naszej zabawie, otrzyma kalendarz portEl.pl na 2021 rok.