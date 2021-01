Pamiętaj o odśnieżaniu

Choć zima w pełni, to w Elblągu dopiero teraz poprószyło śniegiem. Synoptycy zapowiadają duże ochłodzenie, więc śnieg może utrzymać się dłużej. W związku z tym przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązkach wynikających z Uchwały nr w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

- Właściciele nieruchomości, do których przylegają chodniki stanowiące część drogi publicznej zobowiązani są do uprzątnięcia, z tych chodników błota, śniegu i lodu zgodnie z poniższymi wymaganiami: chodniki w centrum miasta - w czasie 3 godzin od chwili ustania opadów; pozostałe chodniki - w czasie 6 godzin od chwili ustania opadów. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy pryzmować przy krawędzi chodnika, w celu uprzątnięcia przez zarządcę drogi. Pryzmy muszą być oddalone minimum 1m od pni drzew i nie mogą utrudniać ruchu pieszym. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, stanowiących część drogi publicznej oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy wykonać w sposób niezakłócający ruchu pieszego. Zabrania się usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnie. Niewątpliwie śnieg to duża frajda - przede wszystkim dla dzieci, które akurat przebywają na feriach zimowych, jednak pamiętajmy również o naszych obowiązkach.