Pasłęk zainwestował w kąpielisko. Niebawem ruszy na nim sezon

Od 20 czerwca czynne będzie kąpielisko w Pasłęku - zapowiada jego administrator. To pierwszy sezon, w którym wypoczywający do dyspozycji będą mieli również przebieralnie oraz natrysk.

Jeziorko z plażą w Parku Ekologicznym im. Stanisława Pankalli w Pasłęku to jedno z ulubionych miejsc odpoczynku pasłęczan w upalne dni. Można tam spotkać amatorów słonecznej i wodnej kąpieli z innych miejscowości, także elblążan.

- Oficjalnie sezon na kąpielisku rozpoczniemy 20 czerwca, od tego dnia będą go strzegli ratownicy. Dzisiaj podpisałem harmonogram badań wody kąpieliska nad jeziorkiem, jego wyniki są zawsze podawane do publicznej wiadomości – mówi Jerzy Przedpełski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku, który jest administratorem tego terenu.

Będzie to pierwszy sezon, w którym wypoczywający nad jeziorkiem w Pasłęku będą mieli do dyspozycji przebieralnie, natrysk oraz toalety, także dla osób niepełnosprawnych. W ubiegłorocznym budżecie gmina miała na to zapisane 106 tys. zł.

- Te inwestycje zostały już poczynione na jesieni ubiegłego roku, w tym sezonie po raz pierwszy będą mogli z nich skorzystać turyści i mieszkańcy. Niestety, nieczynna na razie pozostanie jedna z atrakcji Parku Ekologicznego - tężnia solankowa, oczywiście ze względów epidemicznych. Czekamy w tej sprawie na wytyczne od sanepidu. Jeśli będzie na to zgoda, otworzymy tężnię natychmiast – zapowiada Jerzy Przedpełski.

Na obszarze kąpieliska stanąć mają również tablice informacyjne dotyczące obostrzeń epidemicznych.

- Na niej znajdą się informacje m.in. przypominające o konieczności zachowania dystansu społecznego. Ratownicy strzegący plaży i kąpieliska zostaną poinstruowani, że również mają zwracać na to uwagę. W tym sezonie mamy też nowe pływaki, zostaną więc wydzielone strefy do kąpieli dla dzieci oraz dorosłych. Już jest czynna na kąpielisku mała gastronomia, prowadzi ją w tym sezonie nowa firma. Zapraszamy serdecznie wszystkich na nasze kąpielisko – mówi Jerzy Przedpełski.