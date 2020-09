Pięć lat CRW Dolinka: ponad 1,6 miliona odwiedzających

21 września minie 5 lat, od kiedy w Elblągu funkcjonuje Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. W najbliższą niedzielę, w przeddzień jubileuszu, wszyscy będą mogli skorzystać z obiektu w ulgowych cenach, a w najbliższym czasie dojdzie w nim do kilku zmian. Jakich?

Przypomnijmy, że Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka powstało zamiast miejskiego stadionu. Samorząd za czasów prezydentury Jerzego Wilka oddał unijne dofinansowanie na stadion, stanął jeszcze raz do konkursu zarządu województwa i wywalczył pieniądze na kompleks basenów przy ul. Moniuszki. Inwestycja została dokończona już za prezydentury Witolda Wróblewskiego i oddana do użytku 21 września 2015 roku. Budowa trwała 16 miesięcy, kosztowała 25 mln złotych, z czego 16 mln pochodziło z funduszy unijnych, reszta z budżetu miasta. O tym, jak bardzo miastu był potrzebny ten obiekt, mówią liczby.

- W ciągu 5 lat CRW Dolinka odwiedziło milion 640 tysięcy osób. Średnio dziennie od 1100 do 1300. Wynajęliśmy w sumie 15,5 tys. torogodzin, więc jeśli mamy 8 torów, to łatwo obliczyć, ile ludzi tu mogło pływać. By tak dużo ludzi tu przyjąć, chylę czoła przed pracownikami tego obiektu. To 42 osoby, w tym 15 ratowników, 12 osób obsługi basenu, czyli tych którzy dbają o czystość i sterylność, 5 pań recepcjonistek, 7 konserwatorów i trzy osoby administracji. Najcięższa praca odbywa się w nocy, by przygotować obiekt na kolejny dzień - mówi Andrzej Bugajny, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, który zarządza CRW Dolinka.

- By przyjmować gości od 6 do 22, obiekt pracuje przez całą dobę. W porze nocnej jest doczyszczany, dezynfekowany, niecki też są dezynfekowane, wymieniamy wodę w basenach jacuzzi – dodaje Adam Krause, kierownik CRW Dolinka. - Apelujemy do mieszkańców, bo to oni mogą też bardzo przyczynić się do jakości tej wody, o stosowanie podstawowych zasad higieny i mycie ciała mydłem przed skorzystaniem z basenów, o dezynfekowanie rąk, noszenie maseczek aż do momentu przebrania się w szatni. Cieszymy się, że zaufanie do CRW Dolinka w dobie pandemii mieszkańców rośnie, bo to widać po statystykach wejść.

Co się ma zmienić w CRW?

Na dzisiejszej konferencji prasowej obaj przedstawiciele MOSiR razem z pełniącym obowiązki prezydenta Elbląga Januszem Nowakiem podsumowali pięciolecie działalności obiektu i opowiedzieli o planach na przyszłość.

O 5-leciu CRW Dolinka opowiadai (od lewej): Adam Krause, Janusz Nowak, Andrzej Bugajny (fot. MOSiR)

- Kończy się pięcioletni okres trwałości projektu unijnego, więc możemy przystąpić do dodatkowych inwestycji w CRW Dolinka. Dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy stwierdzić, że na etapie projektowania nie pomyślano o odnawialnych źródłach energii, które mogłyby obniżyć koszty eksploatacji tego obiektu. Myślę tu o geotermii i fotowoltaice, ale także o odzysku ciepła z wody, która jest spuszczana do instalacji sanitarnej. Chcemy takie inwestycje tu przeprowadzić – mówi Janusz Nowak, pełniący obowiązki prezydenta. - Na pływalni przy ul. Robotniczej fotowoltaikę jakiś czas temu zainstalowaliśmy i ona się świetnie sprawdza. Szukamy też cały czas możliwości zdobycia pieniędzy na zrealizowanie kompleksowego zagospodarowania tej części miasta pod względem rekreacji (w miejsce zamkniętego kąpieliska przy ul. Spacerowej – red.). Mamy koncepcję, szacunki, wycenę. Miasto samo takiej inwestycji nie udźwignie. Wierzymy, że w kolejnej perspektywie unijnej te pieniądze się znajdą i na pewno będziemy o nie aplikować.

Baseny w dobie pandemii

Sporo w CRW Dolinka zamieszała pandemia koronawirusa. Obiekt był zamknięty od 12 marca do 5 czerwca, a po ponownym otwarciu zbyt wielu chętnych do korzystania z niego nie było.

- W pierwszych tygodniach po ponownym otwarciu to było 300-400 osób dziennie, ale ta liczba systematycznie rośnie, co jest dowodem, że mieszkańcy czują się na basenie bezpiecznie, że jest tu sterylnie, a załoga stanęła na wysokości zadania. Wczoraj mieliśmy już w sumie ponad 850 użytkowników przez cały dzień i to w sytuacji, gdy nie przychodzą do nas z powodu pandemii szkoły – dodaje Andrzej Bugajny. - Wpływy z biletów pokrywają koszty związane z korzystaniem z CRW Dolinka przez mieszkańców. Szkoły, kluby sportowe, różne inne organizacji korzystają z CRW Dolinka bezpłatnie i z tego tytułu miasto dokłada do obiektu około 700-800 tysięcy rocznie. Wiele zajęć dzieci, szczególnie powszechną naukę pływania, przenieśliśmy w dobie pandemii na pływalnię przy Robotniczej i pełen finansowy obraz sytuacji będziemy mieli za rok. Obecnie w CRW Dolinka są tylko wejścia komercyjne.

Dyrektor MOSiR zapewnił, że ze stanu technicznego CRW Dolinka po 5 latach użytkowania jest zadowolony. - To jest zasługa pracowników – dodał dyrektor MOSiR. - W czasie pandemii sami wyremontowaliśmy część saunową, która po pięciu latach już tego wymagała. Będziemy chcieli od nowego roku wprowadzić częściową odpłatność za korzystanie z saun.

Z okazji 5-lecia CRW Dolinka w najbliższą niedzielę, 20 września, wstęp do CRW Dolinka dla wszystkich bez względu na wiek będzie możliwy po cenach biletów ulgowych.