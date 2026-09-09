Po żniwach czas zadbać o glebę. Wspieraj ją naszym kompostem DIATOMIX!

Koniec lata i początek jesieni to kluczowy czas w kalendarzu rolniczym. Po zebraniu plonów wrzesień i październik są idealnym momentem na przygotowanie pola pod kolejny sezon. To właśnie teraz - przed zimą i wejściem w życie listopadowych zakazów nawożenia - warto zadbać o odbudowę materii organicznej oraz retencję wody na wiosnę.

Co przedsiębiorstwo wodociągowe ma wspólnego z rolnictwem?

Więcej, niż mogłoby się wydawać! W EPWiK zamykamy obieg materii w duchu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Oczyszczanie ścieków to nie tylko dbanie o czystość wód, ale także odzyskiwanie cennych surowców organicznych. Przekształcając je w pełnowartościowy kompost, oddajemy naturze to, co najlepsze, wspierając lokalne rolnictwo w budowaniu zdrowej i żyznej gleby.

Doskonałym tego przykładem jest kompost DIATOMIX - nawóz organiczny produkowany przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zmodernizowanej kompostowni przy Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Elblągu.

Dlaczego właśnie teraz?

Okres pozbiorowy to najlepszy moment na dawkę materii organicznej:

Czas na próchnicę: Zastosowany jesienią kompost ma czas, by w pełni wymieszać się z glebą, aktywować biologicznie i zatrzymać wilgoć z opadów zimowych, co zbuduje odporność upraw na wiosenne susze.

Zastosowany jesienią kompost ma czas, by w pełni wymieszać się z glebą, aktywować biologicznie i zatrzymać wilgoć z opadów zimowych, co zbuduje odporność upraw na wiosenne susze. Wygoda i agrotechnika: Wjeżdżając na pole z podorywką lub orką, łatwo i równomiernie wymieszasz nawóz z glebą.

Wjeżdżając na pole z podorywką lub orką, łatwo i równomiernie wymieszasz nawóz z glebą. Czysty kalendarz prawny: Wykorzystaj jesienne okno przed zimowym zakazem stosowania nawozów (Program Azotanowy).

Sprawdzony skład i kontrolowany proces

DIATOMIX powstaje z ustabilizowanego osadu ściekowego, słomy, zrębków drzewnych oraz odpadów zielonych. Proces kompostowania przebiega w kontrolowanych warunkach z intensywnym napowietrzaniem. Temperatura przekraczająca 65°C zapewnia pełną higienizację materiału, a przesiewanie nadaje mu jednorodną strukturę.

Efektem jest nawóz o zapachu i konsystencji ziemi ogrodowej - pozbawiony uciążliwych zapachów i gotowy do odżywienia Twoich pól.

Korzyści dla Twojego pola

Regularne stosowanie kompostu DIATOMIX:

- zwiększa zawartość próchnicy i zatrzymuje wodę w glebie,

- poprawia strukturę oraz właściwości fizyczne i chemiczne gleby,

- dostarcza makro- i mikroelementów w przyswajalnej dla roślin formie,

- doskonale regeneruje gleby lekkie, ubogie w materię organiczną oraz grunty zdegradowane.

Potwierdzona jakość

DIATOMIX posiada pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu oraz został wyróżniony prestiżową nagrodą Najwyższa Jakość Quality International w kategorii „Produkt”. To gwarancja bezpieczeństwa i powtarzalnych parametrów użytkowych.

Dostępność i zamówienia

Kompost DIATOMIX jest dostępny w bieżącej sprzedaży EPWiK Sp. z o.o. Odbiór odbywa się bezpośrednio z terenu Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Elblągu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje, parametry techniczne, formularz zamówienia oraz instrukcję stosowania znajdziesz na stronie epwik.com.pl.