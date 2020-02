Pobudzić skórę do odnowy

Rozstępy, cellulit, blizny, zmarszczki, znamiona – nikt nie jest na nie skazany, tego wszystkiego można się pozbyć. Medycyna estetyczna znalazła odpowiedź na to, jak poradzić sobie z takimi problemami i wykorzystać naturalne procesy odnowy skóry. Dzięki mezoterapii igłowej zaczyna ona produkować kolagen, elastynę i kwas hialuronowy, a nowoczesne urządzenie medyczne Dermapen DP-3 sprawia, że zabieg jest krótki i o wiele mniej bolesny.

Dermapen DP-3 daje szerokie spektrum możliwości. Można nim wykonywać zabiegi nie tylko na twarzy (w tym w delikatnej okolicy ust i oczu), ale i na dekolcie, szyi, brzuchu, udach czy pośladkach. Co ciekawe urządzenie to sprawdza się również na skórze... głowy i bardzo często stosowane jest przeciwko łysieniu czy nadmiernemu wypadaniu włosów.

Jak to działa? Dermapen DP-3 w sposób automatyczny nakłuwa skórę małymi, bardzo cienkimi igiełkami. Powstałe w ten sposób mikrourazy naturalnie pobudzają skórę do odnowy, a podawane w tym samym czasie substancje czynne lepiej przenikają do naskórka i skóry właściwej. Zabieg wykonywany tym urządzeniem jest szybki, skuteczny i - jak podkreślają specjaliści - praktycznie bezbolesny.

Zaleca się go tym, którzy chcą pozbyć się rozstępów, cellulitu, blizn potrądzikowych i innych, zmniejszyć pory na twarzy, wyrównać koloryt skóry. Mezoterapia igłowa wykonana urządzeniem Dermapen DP-3 pozwala również poprawić owal twarzy, spłycić zmarszczki mimiczne, rozjaśnić cienie pod oczami, zahamować wypadanie włosów. Efekty widać już kilka dni po pierwszym zabiegu! Do mezoterapii igłowej wykonywanej urządzeniem Dermapen DP-3 nie trzeba się specjalnie przygotowywać, natomiast bezpośrednio po należy unikać słońca, gorących kąpieli, sauny, basenu.

Nie musisz wyjeżdżać z Elbląga, żeby skorzystać z dobrodziejstw mezoterapii igłowej wykonywanej tym urządzeniem. Takie zabiegi znajdziesz w Elbląskim Centrum Medycznym Lifeclinica. Wykonuje je tam lek. med. Janusz Sędzikowski, jeden z najlepszych specjalistów medycyny estetycznej, a także chirurg. Na wizytę w jego gabinecie można się zarejestrować na kilka sposobów, sprawdź je wszystkie.

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica to wysoka jakość realizowanych usług oraz profesjonalizm na każdym polu. Warto dodać, że zostało wyróżnione w ogólnopolskim plebiscycie Orły Medycyny 2019. Pod uwagę wzięto prawie 240 tysięcy firm oraz przeanalizowano 2,8 mln ocen pacjentów zamieszczonych w Internecie. W gronie laureatów znalazło się jedynie 4,1 proc. firm. Lifeclinica może poszczycić się statusem największej, prywatnej kliniki w północno – wschodniej Polsce. To 2,5 tys. mkw. powierzchni urządzonej pod nowoczesnej usługi medyczne, największe centrum rehabilitacji w regionie i bardzo zaawansowane poradnie diagnostyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt. To tutaj znaleźć można znakomitych lekarzy, przyjmujących bezpłatnie (od poniedziałku do soboty) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także blisko 80 lekarzy specjalistów, którzy prowadzą pacjentów w ramach poradni komercyjnych.

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica

ul. Węgrowska 3

Godziny otwarcia:

Pon. - pt. - od godz. 8 do 20

Sobota – od godz. 8 do 15

tel.: 55 235 11 94

e-mail: rejestracja@ecmlifeclinica.pl

www.ecmlifeclinica.pl

Facebook

Instagram

-----------Art. promocyjny----------