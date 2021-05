Podpisy w sprawie Wschodniej zebrane, mieszkańcy domagają się konsultacji

Organizatorzy akcji zbiórki podpisów pod petycją (fot. Michał Skroboszewski)

Ponad 3,7 tys. podpisów zebrała grupa elblążan pod petycją przeciwko budowie ulicy Wschodniej między Górą Chrobrego i Bażantarnią. Dzisiaj wysłali je do Urzędu Miejskiego, protest trafi też do wojewody warmińsko-mazurskiego. Poniżej publikujemy treść pisma do władz Elbląga.

Jako przedstawiciele mieszkańców Elbląga, niezwiązani z żadną partią polityczną, chcemy złożyć na Pana ręce sprzeciw wobec realizacji inwestycji „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - etap I: ul. Wschodnia bis”, na którą to Miasto Elbląg pozyskało fundusze w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jej realizacja, choć zaplanowana na lata 2021-2023, nie była w należyty sposób konsultowana ze stroną społeczną. Nasz niepokój budzi fakt, że w ramach tego projektu planuje się także kolejne etapy, które w całości mają stworzyć tzw. Obwodnicę Wschodnią Elbląga. Etapy te, zgodnie z przedstawionymi na stronach Urzędu Miasta planami, mają przecinać popularne wśród elblążan tereny zieleni - park Bażantarnia i Górę Chrobrego. Po rozmowach z panem wiceprezydentem wiemy, że etap II nie jest przesądzony, jednak naszym zdaniem realizacja etapu I w takiej formie z góry definiuje etap II i kolejne, które docelowo mają połączyć drogi wojewódzkie 504 i 509. Tereny, brane pod uwagę przy realizacji kolejnych etapów, od lat są chlubą Elbląga i atrakcją turystyczną. To nierozerwalna całość, niezależnie od przebiegu granic Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W czasie pandemii stały się odskocznią od rzeczywistości i wielu z elblążan uświadomiło sobie, jak wielkim są skarbem. Jesteśmy przekonani, że tak poważna inwestycja drogowa wpłynie negatywnie na te tereny, zaburzając ich charakter i integralność. Nasze stanowisko podziela także elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dodatkowym argumentem przeciwko tej inwestycji jest fakt, że sam etap I, czyli przebudowa ul. Wschodniej, w żadnym stopniu nie rozwiąże problemu zakorkowanej ul. Bema oraz nie ułatwi przejazdu służbom ratunkowym. Domagamy się ze strony władz miasta konsultacji społecznych oraz przedstawienia alternatywnych rozwiązań problemów komunikacyjnych, które stały się pretekstem do budowy nowej ul. Wschodniej. Miasto do tej pory nie przedstawiło nam rzetelnych badań i analiz, które mówiłyby o konieczności budowy nowej drogi, i to właśnie w tej lokalizacji. Naszym postulatem jest przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami mieszkańców w formie warsztatów / spotkań z inżynierem kontraktu lub zespołem projektującym już na etapie aktualizacji obecnych planów. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji konfrontacji z już gotowym projektem a także chcielibyśmy mieć wiedzę oraz realny wpływ na kształt tej inwestycji. Reprezentujemy stanowisko ponad 3500 mieszkańców, którzy podpisali petycję „Nie dla Obwodnicy Wschodniej przez Bażantarnię”. Uważamy, że to głos, z którym władze miasta powinny się liczyć planując inwestycje w terenach tak ważnych dla miasta i jego mieszkańców. Inicjatorzy petycji "Nie dla obwodnicy wschodniej przez Bażantarnię"

