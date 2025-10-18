Pokaż Elbląg swoim „Patriotycznym okiem”

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza młodzież w wieku 14–18 lat do udziału w konkursie fotograficznym „Patriotycznym okiem”. To okazja, by pokazać, czym dla młodych elblążan jest lokalny patriotyzm – przez obiektyw aparatu lub telefonu.

Konkurs jest szansą, by połączyć pasję fotograficzną z refleksją nad miejscem, w którym się żyje. Jak wygląda patriotyzm w codziennym życiu Elbląga? Co sprawia, że młodzi ludzie czują się związani ze swoim miastem? Na te pytania uczestnicy konkursu „Patriotycznym okiem” odpowiedzą zdjęciami, które będą ich osobistą wizją lokalnego patriotyzmu.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas grudniowego Forum Młodych, a autor zwycięskiej fotografii otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopada 2025 roku poprzez formularz on-line: https://forms.gle/AiQNPPA7qQaeCcp3A

Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorek: Natalii Porożyńskiej: elblagdlamlodych1@gmail.com lub animatorki projektu - Anny Łebek-Obryckiej: a.lebek-obrycka@eswip.pl / (55) 236 27 16. Regulamin konkursu jest dostępny do pobrania poniżej.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu "Młodzi dla Elbląga" realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.