Pokaż zdjęcie z wakacji i wygraj voucher w NaWynos

Chcemy zobaczyć najpiękniejsze momenty tego lata! Te z podróży dalekich i tych spędzonych w Elblągu. Plaża, góry, jezioro, a może chill na starówce nad rzeką? Nagradzamy autorów trzech najlepszych zdjęć.
Autorzy trzech najlepszych zdjęć zgarną voucher wysokości 50 zł do wykorzystania na NaWynos.
Jak wziąć udział?
- Odwiedź profil serwisu NaWynos na Facebooku. Dodaj w komentarzu swoje zdjęcie z wakacji.
- Masz czas do 5 września!
- 6 września wybierzemy i ogłosimy zwycięzców. Powiadomimy ich w komentarzu pod wybranym zdjęciem.
Tu znajdziesz regulamin konkursu.