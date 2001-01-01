UWAGA!

----

Pokaż zdjęcie z wakacji i wygraj voucher w NaWynos

 Elbląg, Pokaż zdjęcie z wakacji i wygraj voucher w NaWynos

Chcemy zobaczyć najpiękniejsze momenty tego lata! Te z podróży dalekich i tych spędzonych w Elblągu. Plaża, góry, jezioro, a może chill na starówce nad rzeką? Nagradzamy autorów trzech najlepszych zdjęć.

Autorzy trzech najlepszych zdjęć zgarną voucher wysokości 50 zł do wykorzystania na NaWynos.

Jak wziąć udział?

  • Odwiedź profil serwisu NaWynos na Facebooku. Dodaj w komentarzu swoje zdjęcie z wakacji.
  • Masz czas do 5 września!
  • 6 września wybierzemy i ogłosimy zwycięzców. Powiadomimy ich w komentarzu pod wybranym zdjęciem.

 

Tu znajdziesz regulamin konkursu.


