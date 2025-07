Policja będzie świętować

Jak co roku, lipiec to czas, kiedy policjanci, ich bliscy oraz lokalna społeczność uczestniczą w obchodach Święta Policji, przypadającego 24 lipca. W całym kraju organizowane są wtedy centralne uroczystości oraz wydarzenia w komendach wojewódzkich, miejskich i powiatowych, w terminach poprzedzających główne obchody.

W Elblągu obchody Święta Policji odbędą się już w najbliższy czwartek (17 lipca 2025 r.).



Program wydarzenia:

- 12:00 – Msza święta w Katedrze św. Mikołaja (ul. Mostowa 18)

- Po mszy – uroczysty apel przy ul. Stary Rynek 25

- 14:00–17:00 – festyn dla mieszkańców w tym samym miejscu



Jak co roku, elementem obchodów jest także akcja krwiodawstwa. W okresie letnim banki krwi szczególnie potrzebują zaangażowania dawców, dlatego zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców. Krwiobus, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, będzie dostępny przy ul. Stary Rynek 25 w godzinach: Rejestracja dawców: 12:00 – 15:00



Do udziału w obchodach Święta Policji w Elblągu oraz w akcji krwiodawstwa zachęca Komendant Miejski Policji w Elblągu, insp. Tomasz Piaskowski.



Policyjne obchody oraz festyn dla mieszkańców zostały objęte patronatem Prezydenta Elbląga oraz Starosty Elbląskiego.



Będzie to okazja do wspólnego świętowania, integracji oraz wsparcia potrzebujących poprzez oddanie krwi.



Serdecznie zapraszamy mieszkańców Elbląga i powiatu do udziału w obchodach Święta Policji i wspólnego spędzenia tego dnia z elbląską Policją.