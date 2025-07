Policja szuka zaginionego

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu poszukują zaginionego: WLADISLAW MASLOVSKI (ULADZISLAU MASLOUSKI)obywatel Białorusi

W dniu 30 czerwca 2025 r. w miejscowości Tolkmicko opuścił miejsce zamieszkania przy ul. Nadrzecznej, udając się do pracy w miejscowości Braniewo. Miał wrócić około godziny 16:00 tego samego dnia, jednak do chwili obecnej nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną.



RYSOPIS:

– wzrost: 188 cm

– sylwetka: tęga, muskularna

– cera: jasna

– włosy: krótkie, proste, jasny blond



UBIÓR W DNIU ZAGINIĘCIA:

– kurtka rozpinana koloru czerwono-czarnego

– ciemna koszulka z krótkim rękawem

– spodnie dresowe koloru czarnego

– buty sportowe koloru szarego

Policja prosi wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, o pilny kontakt:

numer alarmowy 997 lub 112 lub z najbliższą jednostką Policji



Informacje można również przekazać anonimowo za pomocą linku „Przekaż informację" dostępnego na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w zakładce „Kontakt":



www.elblag.policja.gov.pl

Każda informacja może być istotna. Dziękujemy za pomoc.