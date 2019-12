Policjanci zatrzymali dostawcę jednego z marketów

38-letni dostawca jednego z marketów w Elblągu przyznał się do kradzieży alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku podczas rozładunku towarów. Policjanci znaleźli przy nim alkohol na ponad 700 zł. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjantów powiadomił pracownik ochrony jednego z elbląskich marketów. Miał podejrzenia wobec kierowcy. Z transportu regularnie znikały spore ilości alkoholu. W miniony piątek (20 grudnia) zauważył podejrzanego kierowcę z towarem, który miał trafić do magazynu. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy znaleźli przy 38-latku butelki z alkoholem. Podczas przesłuchania przyznał się również do kradzieży cukierków. Wartość alkoholu, który chciał zabrać to ponad 700 zł. Policjanci ustalają czy wcześniej nie dochodziło do podobnych sytuacji z jego udziałem. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.