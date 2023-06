Termin wyborów parlamentarnych nie jest jeszcze znany, prawdopodobnie odbędą się one 15 października. Opozycja już teraz zachęca mieszkańców Elbląga i regionu do zaangażowania się w proces wyborczy między innymi w roli społecznych obserwatorów. - Naszym celem jest stworzenie największego ruchu obywatelskiego, który będzie pilnował tych wyborów – mówi Michał Missan, szef Platformy Obywatelskiej w Elblągu.

W środę, 21 czerwca, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Komitetu Obrony Demokracji i młodzieżówki PO – Nowej Generacji - zwołali konferencję prasową przed Urzędem Miejskim, by apelować o udział w wyborach.

- Ważne są wybory demokratyczne. Wybory, którym chcemy pomóc poprzez pilnowanie, ażeby faktycznie odbyły się w sposób demokratyczny – mówiła Elżbieta Gelert, posłanka PO.

Stąd pomysł, by oprócz członków w poszczególnych komisjach opozycja miała również społecznych obserwatorów. Takim obserwatorem może zostać każda osoba, która ukończyła w dniu wyborów 18 lat i ma obywatelstwo polskie.

- Jesteśmy na drodze do wygrania wyborów i mam tu na myśli wszystkie demokratyczne partie na naszej scenie politycznej – mówił mówił Michał Missan, szef PO w Elblągu i zarazem wiceprezydent miasta. - Naszym celem jest stworzenie największego ruchu obywatelskiego, który będzie pilnował tych wyborów, by żaden głos nie został pominięty, zepsuty. Chcielibyśmy, by wybory odbyły się zgodnie z prawem. Pomóżcie nam przypilnować tych wyborów.

- Obywatelska Kontrola Wyborów jest największym projektem Komitetu Obrony Demokracji od 2018 roku. Ponad rok temu podpisaliśmy umowę ze wszystkimi partiami demokratycznymi, z wieloma społecznymi organizacjami o współpracy w tym zakresie. Prowadzimy rejestrację obserwatorów wyborczych, którzy przejdą również szkolenie. Podczas procesu rejestracyjnego będziemy widzieć, gdzie mamy jeszcze jakieś białe plamy – dodał Jerzy Wądołowski z Komitetu Obrony Demokracji. – Wybory to święto demokracji. Nie pozwólmy, by PiS zrobił z tego parodię. Przez ostatnie 8 lat okłamywali, manipulowali opinią społeczną, wykorzystując do tego media rządowe. Pilnujmy tych wyborów, nie czekajmy aż ktoś to zrobi za nas. Od nas zależy przyszłość Polski, czy będzie ona europejska czy wschodnia.

Zarówno Platforma Obywatelska jak i Komitet Obrony Demokracji uruchomiły własne strony internetowe, na której można się zarejestrować m.in. jako społeczny obserwator wyborów. Po co dwie strony? Nie wystarczyła jedna? Po co mnożenie bytów? – pytaliśmy.

- Nie mnożymy bytów, tylko spinamy działania – stwierdził Michał Missan. – Są tacy, którzy wolą się zarejestrować na stronie KOD-u, są tacy, którzy chcą to zrobić na stronie Koalicji Obywatelskiej. Może być tak, że ktoś może być politycznie uprzedzony, dlatego tworzymy synergię, by wspólnie działać.

- Na stronie obywatelskich komitetów wyborczych podczas rejestracji wyświetlają się dwie opcje – czy dana osoba chce być członkiem komisji z ramienia danej partii czy społecznym obserwatorem. Jeśli ktoś wybierze, że chce być członkiem komisji, otworzy się panel do wszystkich partii demokratycznych. Jeśli na przykład ktoś wybierze Platformę, to te dane będą zassane przez stronę PO. Podobny mechanizm zadziała w drugą stronę. Wymieniamy się informacjami. Więcej niż jeden adres do tego samego celu jest lepszym rozwiązaniem - przekonywał Jerzy Wądołowski.