Pokaz multimedialny z okazji 780-lecia praw miejskich Elbląga

Władze miasta zapraszają na wyjątkowy pokaż multimedialny, inaugurujący obchody 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 8 marca o godz. 19 na Placu Kazimierza Jagiellończyka. Na uczestników czeka widowiskowy pokaz światła, obrazu i muzyki, który w symboliczny sposób rozpocznie jubileuszowy rok naszego miasta.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni koncert DJ-a Matta Bukovskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 780-lecia Elbląga i udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

inf. UM Elbląg

