Ponowne głosowanie w budżecie obywatelskim

W poniedziałek (18 listopada) po godz. 9 rozpoczęło się głosowanie w budżecie obywatelskim na 2025 rok. Potrwa do 8 grudnia. Głosy można oddawać na te same projekty, jak w unieważnionej wersji.

- Aby zdążyć zrealizować projekty zgłoszone przez mieszkanki i mieszkańców – zasady pozostają bez zmian. W głosowaniu wezmą udział te same wnioski. Głosy – tak jak dotychczas będzie można oddawać w formie tradycyjnej – na kartach papierowych oraz na platformie elektronicznej – informują władze Elbląga. - Nie pozwólmy, aby tak atrakcyjne inicjatywy elblążanek i elblążan nie zostały zrealizowane. Wierzymy, że tym razem nikt nie zakłóci głosowania i w sposób uczciwy wyłonione zostaną zadania, których realizacji oczekują mieszkanki i mieszkańcy. Informujemy jednocześnie, że już zaczynamy prace nad zmianą zasad w kolejnych edycjach BO, tak, aby w przyszłości nie dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości i nadużyć ze strony osób, które nieuczciwymi metodami chciałyby wpłynąć na wyniki głosowania – dodają.

Wyniki głosowania mają być upublicznione 23 grudnia. Głosować można na 118 projektów w pięciu okręgach i w inicjatywach ogólnomiejskich. Zasady głosowania i lista wniosków jest dostępna na stronie elbląskiego Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono w budżecie miasta 4,2 mln zł.

Przypomnijmy, że pierwsze głosowanie unieważnił prezydent Elbląga. Wątpliwości urzędników wzbudziło m.in. 415 papierowych kart do głosowania, sprawę skierowano do prokuratury, która prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

- Zawiadomienie dotyczy między innymi fałszowania dokumentów poprzez posłużenie się cudzymi danymi osobowymi do wypełnienia kart do głosowania (wątpliwości pracowników budzi 415 kart do głosowania), posłużenie się cudzymi danymi osobowymi w celu wypełnienia i podpisania oświadczeń o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu (zakwestionowano 4 oświadczenia). Ujawniono także sytuację polegającą na oddaniu głosu przez tą samą osobę zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej – informowała nas Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Aktualizacja. Czytelnicy od rana zgłaszali nam, że link do głosowania w budżecie obywatelskim nie działa. Urzędnicy uruchomili głosowanie kilkanaście minut po godz. 9.