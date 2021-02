Poprawią drogę do Bażantarni

Władze miasta chcą zmodernizować odcinek drogi przy dużej polanie w Bażantarni. Prace mają kosztować ok. 200 tysięcy złotych. Z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji prezydent wystąpił do marszałka województwa.

O tym pomyśle urzędnicy z Zarządu Dróg poinformowali radnych podczas ostatniego posiedzenia komisji gospodarki miasta. Samorząd wystąpił 29 stycznia do marszałka z wnioskiem o dofinansowanie modernizacji gruntowej drogi między ul. Marymoncką a polaną z wiatami (patrz odcinki zaznaczone na mapce).

Co ma się zmienić? Jak informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, prace mają dotyczyć poprawy stanu technicznego dwóch odcinków: przy polanie o długości około 190 metrów (wyrównanie, wyprofilowanie, wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożonego na geotkaninie i wykonaniu górnej warstwy również z kruszywa) oraz przebudowa 90 metrów trasy dla pieszych do ul. Marymonckiej (wykonanie podbudowy z kruszywa i górnej warstwy nawierzchni w technologii Hansegrande, zastosowanej już na alejkach w parku Kajki).

Miasto przeznaczyło na ten cel 100 tys. złotych, o drugie tyle wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie do marszałka. - Jest to maksymalna możliwa do uzyskania kwota dofinansowania w ramach tego funduszu – informuje Joanna Urbaniak. - W ramach zadania nie planuje się budowy dodatkowych miejsc postojowych. Postój pojazdów możliwy będzie jak dotychczas, to jest na placu za polaną. Informuję też, że w zależności od wysokości pozyskanego dofinansowania i możliwości zabezpieczenia dodatkowych środków, poprawa nawierzchni placu postojowego planowana jest w dalszej kolejności. Zakłada się, że powyższe nastąpi w podobnej technologii jak droga przy polanie.

Modernizacja tej drogi jest planowana w tym roku i – jak podkreśla rzecznik prezydenta – uzależniona od pozyskania dofinansowania. - W związku z faktem, iż obszar objęty zadaniem zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, ostateczne warunki wykonania nawierzchni dróg określi Wojewódzki Konserwator Zabytków. Po uzyskaniu informacji odnośnie pozyskania dofinansowania oraz pozyskaniu warunków od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie opracowany skrócony projekt wykonawczy i przeprowadzona zostanie procedura udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych – dodaje Joanna Urbaniak.