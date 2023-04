Dziś (19 kwietnia) o godz. 4:10 służby zostały powiadomione o pożarze dwóch aut osobowych zaparkowanych na parkingu przy ul. Rycerskiej.

Jak przekazał nam rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji Krzysztof Nowacki, do pożaru doszło na parkingu przy ul. Rycerskiej około godz. 4:10. Najpierw zapalił się ford, a następnie stojące obok audi. W tej chwili są wykonywane oględziny tych aut. Nie wiadomo jeszcze czy było to podpalenie, czy nie. To ustali policyjne dochodzenie.