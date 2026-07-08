W środę, 8 lipca, w związku z silnymi wiatrami oraz ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, odbyło się posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, zwołane przez dyrektora zarządzającego ds. bezpieczeństwa. Udział w nim wzięli przedstawiciele służb oraz jednostek miejskich, a także pracownicy merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Podczas posiedzenia omówiono obecną sytuację, prognozy na najbliższe dni, a także przygotowanie poszczególnych jednostek do działania w razie ewentualnego zagrożenia związanego z możliwością wezbrania wód w rzekach na terenie miasta.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a miasto, służby i jednostki miejskie pozostają w stałej gotowości.