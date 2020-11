Poszukiwana organizacja do bezpłatnych porad dla mieszkańców

Władze miasta szukają organizacji pozarządowej, która w 2021 roku poprowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców, działające w Urzędzie Miejskim. Przeznaczą na ten cel 190 tys. złotych.

Prezydent Elbląga co roku ogłasza konkurs na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Ostatni – za rok 2020 – wygrało Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.

Organizacje, które chcą takie punkty prowadzić w 2021 roku, muszą złożyć swoje oferty do 24 listopada. Powinny mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w tego typu działalności i podpisane umowy z adwokatem lub radcą prawnym i osobą uprawnioną do udzielania porad obywatelskich.

Każdy z punktów, mieszczący się na parterze Urzędu Miejskiego w sali obsługi mieszkańców jest czynny przez pięć dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny. Mogą z nich korzystać osoby, których nie stać na płatną pomoc prawną i które złożą odpowiednie oświadczenie w tej sprawie. Z tego rozwiązania mogą również skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli nie stać je na adwokata i nie zatrudniają innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pracownicy punktów udzielają porad prawnych, obywatelskich, prowadzą też mediacje. Przepisy w tej sprawie wprowadzono w życie w 2015 roku.

Konkurs ogłoszony przez prezydenta Elbląga na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców w 2021 roku ma być rozstrzygnięty do 15 grudnia. Miasto przeznaczy na ten cel 190 tys. złotych.