Potrącenie na ul. Podgórnej

Do nietypowego wypadku z udziałem pieszego doszło dziś około godz. 16 na ul. Podgórnej. Kierowca audi najechał na leżącego na jezdni pijanego mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, mężczyzna kierujący audi wyjeżdżał z osiedlowej drogi w prawo w ul. Podgórną. Tuż za skrzyżowaniem na jezdni leżał pijany mężczyzna, kierujący audi nie zauważył go i najechał na mężczyznę. Potrącony utknął pod autem i niezbędna była pomoc strażaków. Poszkodowany został zabrany do szpitala.

Policjanci w rozmowie z nami podkreślili, że kiedy doszło do wypadku, latarnie nie były jeszcze zapalone. Jak doszło do tego potrącenia, wyjaśni policyjne dochodzenie.