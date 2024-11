Potrącenie na Żeromskiego

Do potrącenia pieszego doszło dziś (22 listopada) na parkingu sklepowym przy ul. Żeromskiego. Poszkodowany mężczyzna z podejrzeniem złamania nogi został przewieziony do szpitala.

Do potrącenia doszło około godz. 17:30. na parkingu sklepowym. Na miejsce udała się policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Z relacji policjantów wynika, że 74-latek kierujący osobowym renault wyjeżdżał z parkingu. nie zauważył pieszego, w wyniku czego doszło do potrącenia. 67-latek z podejrzeniem złamania nogi został zabrany do szpitala. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.