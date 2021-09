Potrącenie pieszego na ul. Hetmańskiej. Kierowca z zakazem prowadzenia

fot. Damian Suliński, @elblag998

W sobotę (11 września) około godz. 19 na ul. Hetmańskiej doszło do potrącenia 64-latka. Poszkodowany z urazem głowy w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. 34-latek kierujący toyotą miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do 2024 roku.

- 64-latek przechodził przez ul. Hetmańską w miejscu niedozwolonym. Doszło do potrącenia pieszego przez 34-latka kierującego toyotą. Poszkodowany z urazem głowy w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. Kierowca toyoty miał zatrzymane prawo jazdy do 2024 roku. Sprawa została skierowana do sądu- mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu

ms