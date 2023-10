 Powody mam, o rury dbam!

Nierozkładalne śmieci, olej po przygotowanym posiłku, a nawet resztki materiałów budowlanych, jak kleje, silikon czy piasek – to wszystko trafia niestety do naszych toalet. Tak naprawdę nie pozbywamy się jednak w ten sposób problemu, ale dokładamy sobie kolejnych...

Nierozkładalne śmieci, olej po przygotowanym posiłku, a nawet resztki materiałów budowlanych, jak kleje, silikon czy piasek – to wszystko trafia niestety do naszych toalet. Tak naprawdę nie pozbywamy się jednak w ten sposób problemu, ale dokładamy sobie kolejnych...

- Rura to nie wysypisko! Rurą nie spłynie wszystko. Gdy wrzucasz do rur co popadnie, awaria wszystkich dopadnie – przypomina rymami dzielna Zuzia. Dlatego nie powinniśmy do toalety wrzucać m. in. nawilżanych chusteczek czy środków higieny osobistej, jak podpaski, tampony, pieluchy, patyczki i waciki. Nie powinny do rur trafiać także włosy i obcięte paznokcie, resztki jedzenia, fusy z kawy I herbaty, pestki i nasiona, filtry i niedopałki papierosów, szmaty i ubrania... Toaleta nie jest też właściwym miejscem na pozbycie się przeterminowanych leków czy suplementów diety.

Wspominaliśmy już o oleju – ten jest szczególnie niebezpieczny, bo osadza się w rurach, stopniowo zmniejszając ich średnicę.

- Olej w rurze się zatrzymuje i resztę odpadów wyłapuje, tak się tworzą gigazatory, wielkie i twarde tłuste potwory, które rury zatykają i awarię napędzają – przypomina Kranelka. Tu znajdziesz komiks, w którym nasze bohaterki walczą z zatorami.

Podobnie miejscem na odpady, zwłaszcza budowlane, nie są uliczne studzienki. Wrzucając do nich co popadnie, utrudniamy odpływ ścieków i również przyczyniamy się do powstawania awarii. Miejscem na odpady budowlane są specjalne kontenery, a na inne śmieci – pojemniki na odpady zmieszane lub posegregowane. Niestety, nie wszyscy o tym pamiętają i pewnie dlatego w elbląskiej oczyszczalni ścieków na trzech ruchomych kratach zatrzymuje się łącznie ok. 350 ton odpadów rocznie...

Pamiętajmy zatem aby nie wrzucać do kanalizacji, poza papierem toaletowym, żadnych innych niepotrzebnych rzeczy, odpadów.

Wspólna troska o elbląską sieć kanalizacyjną, racjonalne i odpowiedzialne działanie jej użytkowników poskutkuje jej bezawaryjnym działaniem. Mniej zatorów, awarii na przepompowniach oraz w zakładzie oczyszczalni ścieków, znajdzie odzwierciedlenie w kosztach eksploatacji ponoszonych przez przedsiębiorstwo. To zaś będzie miało bezpośrednie przełożenie na cenę taryfową ścieków dla mieszkańców naszego miasta.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rusza z kolejną kampanią edukacyjną – „Powody mam, o rury dbam”. Do propagowania dobrych praktyk i kultury korzystania z toalet, EPWiK przygotowało: plakaty, ulotki informacyjno-edukacyjne, naklejki do toalet szkolnych oraz instytucjonalnych. Dodatkowo akcja-edukacja szerzej skierowana będzie do najmłodszych uczniów szkół podstawowych i to właśnie dla nich przygotowany został komiks z rymami zapadającymi w pamięć.

