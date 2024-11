Pożar w Tolkmicku. Jedna osoba w szpitalu

fot. nadesłane

W czwartek ok. godz. 2 w nocy, w Tolkmicku doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Jedna osoba trafiła do szpitala z poparzeniami.

Do zdarzenia doszło w domu przy ul. Zakopiańskiej w Tolkmicku. Jak informują służby, 3 dorosłe osoby ewakuowały się samodzielnie jeszcze przed przyjazdem strażaków. Jedna kobieta wymagała pomocy medycznej ze względu na poparzenia ręki. Została przewieziona do szpitala. Pożar udało się ugasić, spalone zostało wyposażenie jednego z pomieszczeń. Policja bada przyczyny pożaru. W akcji brały udział jednostki z KM PSP w Elblągu, OSP w Tolkmicku, OSP w Pogrodziu, policja oraz zespół ratownictwa medycznego.

msob