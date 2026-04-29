Praca w Elblągu. Jakie są oferty?

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: blacharz samochodowy, elektromechanik-elektryk, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik samochodowy- wulkanizator, wulkanizator, pomocnik mechanika warsztatowego;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji-branża meblowa, lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: brukarz-pomocnik brukarza, cieśla, hydraulik, inżynier budowy, kierownik budowy, młodszy monter sieci kanalizacyjnej - kierowca, monter instalacji wodno kanalizacyjnych, murarz, operator mini koparko-ładowarki, pomocnik montera wodno-kanalizacyjnego, pracownik budowlany, pracownik ogólnobudowlany, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: adiunkt, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, księgowy/wa, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), specjalista/ podinspektor ds. kadrowych, specjalista/ podinspektor ds. remontów dróg, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik biurowy, zootechnik oceny;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel psycholog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel do zajęć muzyki i plastyki, pedagog specjalny;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, fryzjer/ka, handlowiec-menager, kaletnik, kierownik sklepu, kucharz, opiekun/ka PCK, pomoc dentystyczna, pomoc sklepowa, sprzedawca, sprzedawca w sklepie z częściami samochodowymi, szwacz/ka maszynowa, zastępca kierownika sklepu;

INNE: kierowca kat. C+E, konserwator, monter okien PCV, monter instalacji, myjkowy pojazdów ciężarowych, pomocnik wiertacza, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik gospodarczy, operator maszyn pralniczych i prasowalniczych, pracownik produkcji/ pomocnik trakowego, rzeźnik-wykrawacz;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, kasjer sprzedawca, pracownik kompletacji zamówień, pracownik utrzymania czystości, salowa;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

pracownik administracyjno-biurowy, technik administracji, pracownik ds. ubezpieczeń i administracji biura, sprzedawca, ogrodnik terenów zielonych;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy:

sekretarka notarialna, sekretarka kancelarii prawnej, pomoc administracyjna, stolarz budowlany, specjalista sprzedaży internetowej, pracownik obsługi biura;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU. Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO Z REZERWY FUNDUSZU PRACY

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie szkolenia indywidualnego odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732 w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ZE ŚRODKÓW REZERWY

FUNDUSZU PRACY

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU INFORMUJE:

JUŻ WKRÓTCE ODBĘDĄ SIĘ ELBLĄSKIE TARGI PRACY

13.05.2026 r. w godzinach od 10:00 do 13:00

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA W ELBLĄGU

AL. GRUNWALDZKA 135

Szukasz pracy? Przyjdź na Elbląskie Targi Pracy !

Poszukujesz pracowników?

Zapraszamy Pracodawców do zgłoszenia udziału w Elbląskich Targach Pracy

Formularz zgłoszeniowy do udziału w targach jest dostępny na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl

Na wszystkie zgłoszenia pracodawców czekamy do 06.05.2026 r.