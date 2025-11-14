Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik sprzętu AGD, elektromechanik, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych-elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, ustawiacz-operator laser Fiber, wulkanizator, monter, lakiernik samochodowy;

BUDOWLANEJ: cieśla, inżynier budowy, murarz, operator minikoparki/koparko-ładowarki, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany- kierowca;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik meblowy, operator CNC (5 osiowe), operator maszyn stolarskich, operator traków taśmowych, pilarz piły panelowej, szlifierz meblowy, frezer frontów meblowych, tapicer, technolog-produkcja mebli, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej;

SPECJALIŚCI: asystent projektanta, asystent prokuratora, dyrektor DPS, grafik, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, główny księgowy, młodsza/szy pielęgniarka/ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych, opiekun medyczny, pielęgniarka, pracownik biurowy, specjalista ds. epidemiologii, diagnosta laboratoryjny, starszy inspektor ds. BHP, młodszy referent ds. rejestracji i wycofywania pojazdów, młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym, inspektor ds. gospodarki przestrzennej, instruktor terapii zajęciowej;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel wychowania początkowego, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekunka dziecięca w żłobku, pedagog specjalny, wychowawca;

USŁUGOWEJ: asystent brokera, fryzjer damsko-męski, barman kelner, handlowiec menager, kucharz, opiekun/ka PCK, opiekun, pomoc dentystyczna, sprzedawca, pracownik sklepu, optyk- sprzedawca;

INNE: bibliotekarz/ bibliotekarka, kierowca kat. C+E, myjkowy pojazdów ciężarowych, osoba do kroju i szycia, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik fizyczny-pomocniczy, pracownik reklamy/ monter, pracownik produkcji, szwaczka, pracownik do wycinki zadrzewienia ( z prawem jazdy kat, B);

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

kasjer-sprzedawca, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), pracownik ochrony-pracownik placu, pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.