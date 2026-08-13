Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty pracy w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik/elektryk, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, mechanik samochodów osobowych, młodszy monter/monter, monter instalacji klimatyzacyjnych, ślusarz-spawacz, wulkanizator, operator przenośników taśmowych;

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, operator CNC , operator okleiniarki, operator piły panelowej, stolarz-frezer frontów, stolarz, szlifierz frontów meblowych;

BUDOWLANEJ: brukarz/pomocnik brukarza, cieśla, hydraulik, konserwator budowlany, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany- kierowca, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, pracownik socjalny, ksiegowa/księgowy, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, psycholog, specjalista ds. BHP, starszy referent ds. zamówień, młodszy specjalista w biurze inwestycji, instruktor ds. kulturalno- oświatowych- animator lokalny, kierownik stacji diagnostycznej, organizator społeczności lokalnej;

PEDAGOGICZNEJ: adiunkt/adiunktka uczelni, wychowawca, nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego;

USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, fryzjer damsko-męski, konstruktor odzieży, opiekun medyczny, kucharz, pomoc kuchenna, pracownik gastronomii do baru typu kebab, sprzedawca na stacji paliw, sprzedawca/handlowiec;

INNE: kierowca kat. B, kierowca- magazynier, administrator nieruchomości, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, monter reklam, osoba sprzątająca, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, opiekun/ ka PCK, operator traka taśmowego, pracownik produkcji- pomocnik trakowego

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

kasjer-sprzedawca, konserwator, operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, salowa;