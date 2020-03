Prezydent Elbląga: chcemy poznać wszystkie warunki Energi

Do 19 marca samorząd podejmie decyzję o wyborze modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. W czwartek, 27 lutego, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Elbląga, podczas której Energa Kogeneracja oraz EPEC przedstawiły własne, docelowe modele zaopatrzenia miasta w energię cieplną - pisze w komunikacie Urzędu Miejskiego w Elblągu Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta.

Obie propozycje zostaną przeanalizowane przez radnych w ramach prac komisji. Jednym z kluczowych czynników decyzyjnych będzie dla samorządowców bezpieczeństwo dostaw ciepła.

W Elblągu wykonano krok do przodu w kwestii zaopatrzenia mieszkańców w ciepło. Zaproszeni na nadzwyczajną sesję Rady Miasta przedstawiciele Energi Kogeneracja przekazali samorządowcom swoją propozycję, jednocześnie miejska spółka EPEC zaproponowała radnym swoje rozwiązanie.

- Mamy do wyboru dwa modele. Przeprowadzimy teraz ich analizę pod kątem wpływu na środowisko, kosztów i relacji ceny do jakości i bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców – komentował podczas sesji Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miasta Elbląga.



Więcej niż technikalia

Elbląski samorząd do 19 marca ma podjąć decyzję o wyborze modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. Do zmodernizowanej w ubiegłych latach przez EPEC sieci ciepłowniczej popłynie więc ciepło z nowego, spełniającego normy środowiskowe, źródła.

- Miasto jest wreszcie w sytuacji, gdzie może dokonać wyboru. Mamy propozycję EPEC, mamy gotową do zrealizowania inwestycji we własny model Energę – relacjonuje Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. – Czynniki techniczne i środowiskowe są oczywiście bardzo ważne, jednak kluczowe znaczenie dla mieszkańców mają warunki zakupu ciepła wynikające z relacji między odbiorcą ciepła, a jego producentem. Pragniemy poznać to, co oferuje Energa. Nie możemy przecież kupować kota w worku.

Dwa dobre modele

W procesie analizy, oprócz technologii i wpływu na środowisko, radni pochylą się przede wszystkim nad tym, jak dany model przełoży się na cenę energii cieplnej dla mieszkańców oraz bezpieczeństwo dostaw.

Nakłady inwestycyjne modelu proponowanego przez EPEC mogą wynieść od 170 do 240 mln zł w zależności od przyjętych rozwiązań i zaangażowania Energi.

W modelu przygotowanym przez Energę, zakładającym budowę gazowej kotłowni rezerwowo-szczytowej i układu silników gazowych, wysokość niezbędnej inwestycji wynosi 243 mln zł. Według Energi, „propozycja gwarantuje optymalne ceny ciepła”.

- Dla samorządu to deklaracja zmierzająca w dobrym kierunku, jednak nie umożliwia nam ona jeszcze podjęcia decyzji - komentuje Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miasta Elbląg. - W najbliższych rozmowach z Energą skupimy się na doprecyzowaniu tego wątku. Atrakcyjność modelu Energi dla miasta jest bowiem zależna od warunków umowy sprzedaży ciepła, którą wypracujemy wspólnie ze spółką i cen ciepła, które będą jej pochodną.