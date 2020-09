Prezydent Elbląga nadal na lekarskim zwolnieniu

- Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego nie będzie w ratuszu do 21 września. Do tego czasu lekarz przedłużył mu zwolnienie - poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta.

Przypomnijmy, że Witold Wróblewski pod koniec lipca br. przewrócił się podczas jazdy na motorze, było to tuż przed tym, gdy miał wrócić do ratusza z trzytygodniowego urlopu. Początkowo prezydent miał zwolnienie lekarskie do 28 sierpnia, jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, jego rzeczniczka, lekarz przedłużył to zwolnienie do 21 września. Pełniącym obowiązki prezydenta Elbląga obecnie jest Janusz Nowak (wiceprezydent). Jazda motocyklem to jedna z pasji Witolda Wróblewskiego. W 2018 roku spełnił swoje marzenie i kupił motocykl harley davidson sportster XL 1200 C z 2005 roku. Przyjechał nim na jedną z ostatnich parad motocyklistów w Elblągu.O wypadku prezydenta Witolda Wróblewskiego pisaliśmy w tym artykule.