„Profilaktyka 40 PLUS”. Badania zrobisz w Elblągu

Pakiet nieodpłatnych badań narodowego programu „Profilaktyka 40 PLUS” mieszkańcy naszego miasta mogą realizować już w Elblągu. Pierwszą placówką świadczącą te usługi jest Centrum Medyczne LUX-MED, przy ul. Stoczniowej 2. W najbliższym czasie badania w ramach programu realizować będzie również Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35.

- Wniosek został złożony do NFZ, obecnie trwa procedura włączania Szpitala do Programu „Profilaktyka 40 PLUS”. Liczymy, że od połowy sierpnia elblążanie będą mogli wykonywać bezpłatne badania w naszej placówce. Zachęcam również inne pomioty lecznicze do włączenia się w ten program, tak aby nasi mieszkańcy mieli jak najlepszy dostęp do bezpłatnej profilaktyki, która jest niezwykle ważna – szczególnie teraz w okresie pandemii – mówi Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Jaki jest cel programu?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że mniej pacjentów zgłasza się na badania profilaktyczne. Program Profilaktyka 40 PLUS ma odwrócić tę tendencję. Dzięki dobranemu pakietowi badań laboratoryjnych będzie można oznaczyć czynniki ryzyka chorób lub wykryć objawy na wczesnym etapie, co znacznie przyspieszy proces diagnostyczny.

Kto i gdzie może skorzystać z programu? Każdy Polak, który w danym roku kończy 40 lat, będzie mieć dostęp do pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych.

Jak skorzystać z badań?

Wypełnić ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP);

Po jej uzupełnieniu otrzymać e-skierowanie na pakiet badań;

Po uzyskaniu e-skierowania zapisać się na badania w placówce, która realizuje program.

Osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły zapisać się na badania w ramach programu za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej.