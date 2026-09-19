Profilaktyka – podaj dalej. Zrób pierwszy krok do zdrowia
Warmińsko-Mazurski OW NFZ włączył się w Kampanię Ministerstwa Zdrowia „Profilaktyka – podaj dalej”. Pierwszy krok w profilaktyce jest prosty. W aplikacji #mojeIKP, z której korzysta już ponad 5,5 mln osób, można znaleźć informacje o dostępnych programach profilaktycznych i skorzystać z centralnej e-rejestracji oraz programu Moje Zdrowie.
Kampania zwraca uwagę na różne obszary profilaktyki zdrowotnej. Są wśród nich: bezpłatna mammografia dla kobiet objętych programem profilaktyki raka piersi, test HPV HR wykonywany w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, kolonoskopia w programie badań przesiewowych raka jelita grubego, profilaktyka chorób układu krążenia, program wczesnego wykrywania raka płuca dla osób należących do grup podwyższonego ryzyka, szczepienia ochronne dla dzieci i dorosłych.
Szczegółowe informacje na temat działań profilaktycznych w naszym regionie znajdą państwo na oficjalnej stronie kampanii: https://pacjent.gov.pl/profilaktyka-podaj-dalej
Aktywnie uczestniczymy w kampanii spotykając się z pacjentami na organizowanych przez nas spotkaniach.
– Nasz Oddział od wielu lat zachęca do badań profilaktycznych w ramach programów finansowanych przez NFZ. Trzeba o tym cały czas przypominać, bowiem zgłaszalność na badania nie jest taka jakbyśmy chcieli. – informuje Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ.
Zapraszam do zapoznania się z danymi z naszego regionu.
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Dane dotyczące liczby przebadanych pacjentów w naszym regionie
|
Program profilaktyczny
|
Roczna populacja do przebadania w 2026 roku
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Liczba przebadanych styczeń-sierpień 2026
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Program profilaktyki raka piersi
|
150 925
|
30 288
|
Program profilaktyczny raka szyjki macicy
|
130 398
|
18 694 cytologia płynna
|
Program profilaktyki raka jelita grubego
|
298 035
|
320
|
Program CHUK
|
-
|
2 192
Pełne informacje o programach profilaktycznych znajdują się na stronie internetowej naszego Oddziału:
https://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/profilaktyczne-programy-zdrowotne/programy/