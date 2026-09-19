Profilaktyka – podaj dalej. Zrób pierwszy krok do zdrowia

Warmińsko-Mazurski OW NFZ włączył się w Kampanię Ministerstwa Zdrowia „Profilaktyka – podaj dalej”. Pierwszy krok w profilaktyce jest prosty. W aplikacji #mojeIKP, z której korzysta już ponad 5,5 mln osób, można znaleźć informacje o dostępnych programach profilaktycznych i skorzystać z centralnej e-rejestracji oraz programu Moje Zdrowie.

Kampania zwraca uwagę na różne obszary profilaktyki zdrowotnej. Są wśród nich: bezpłatna mammografia dla kobiet objętych programem profilaktyki raka piersi, test HPV HR wykonywany w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, kolonoskopia w programie badań przesiewowych raka jelita grubego, profilaktyka chorób układu krążenia, program wczesnego wykrywania raka płuca dla osób należących do grup podwyższonego ryzyka, szczepienia ochronne dla dzieci i dorosłych.

Szczegółowe informacje na temat działań profilaktycznych w naszym regionie znajdą państwo na oficjalnej stronie kampanii: https://pacjent.gov.pl/profilaktyka-podaj-dalej

Aktywnie uczestniczymy w kampanii spotykając się z pacjentami na organizowanych przez nas spotkaniach.

– Nasz Oddział od wielu lat zachęca do badań profilaktycznych w ramach programów finansowanych przez NFZ. Trzeba o tym cały czas przypominać, bowiem zgłaszalność na badania nie jest taka jakbyśmy chcieli. – informuje Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ.

Zapraszam do zapoznania się z danymi z naszego regionu.

Dane dotyczące liczby przebadanych pacjentów w naszym regionie Program profilaktyczny Roczna populacja do przebadania w 2026 roku Liczba przebadanych styczeń-sierpień 2026 Program profilaktyki raka piersi 150 925 30 288 Program profilaktyczny raka szyjki macicy 130 398 18 694 cytologia płynna Program profilaktyki raka jelita grubego 298 035 320 Program CHUK - 2 192

Pełne informacje o programach profilaktycznych znajdują się na stronie internetowej naszego Oddziału:

https://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/profilaktyczne-programy-zdrowotne/programy/