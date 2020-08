Progów nie ma, wolniej pojedziesz w nocy

Z ulicy Moniuszki zniknęły progi spowalniające. Po modernizacji nawierzchni na odcinku między ul. Szymanowskiego a Kopernika będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h, ale tylko w godz. 22-6. Zobacz zdjęcia.

Prace na Moniuszki prowadzi na zlecenie Zarządu Dróg Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Drogowcy już zdemontowali progi spowalniające, istniejące od lat na odcinku między ul. Szymanowskiego a Kopernika. Wkrótce jezdnia zyska w tym miejscu nową nawierzchnię.

- To zadanie jest jednym z wielu działań tzw. antyhałasowych, wynikających z programu ochrony środowiska przed hałasem, przyjętego przez Radę Miejską w Elblągu i zaplanowanych do 2023 roku – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Po modernizacji Moniuszki na odcinku od Szymanowskiego do Kopernika będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h w godz. 22-6 oraz zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej i pojazdów służb miejskich. Poza godz. 22-6 dozwolona prędkość to 50 km/h.

Podobne rozwiązania istnieją już m.in. na ul. Mickiewicza, Orlej i Rawskiej, w najbliższych tygodniach zostaną wprowadzone także na ul. Wspólnej, Kościuszki (od ul. Bema do Ślepej) i ul. Konopnickiej (od al. Piłsudskiego do Niepodległości).

W przyszłym roku Zarząd Dróg planuje wprowadzić takie zmiany na ul. Robotniczej (od ul. Teatralnej do ul. Karowej), ul. Traugutta (od ul. Słonecznej do ul. Nowowiejskiej) i ul. Browarnej (od ul. Brzeskiej do wysokości ul. Donimirskich).