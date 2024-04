Mamy w Elblągu II ligę koszykówki!

Tak cieszyli się elbląscy koszykarze po sobotnim zwycięstwie (fot. kadr z materiału filmowego PZkosz)

Po sobotnim zwycięstwie Energa Basketball 80:53 nad drużyną z Grodziska Mazowieckiego możemy napisać: mamy w Elblągu drugą ligę koszykówki! W niedzielę elblążan co prawda czeka trzeci mecz turnieju, ale awansu nikt im już nie zabierze. To będzie świetna okazja, by podziękować koszykarzom za dotychczasową walkę i wspólnie świętować. Więcej o sobotnim meczu i zdjęcia wkrótce.

red.