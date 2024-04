Co robisz w majówkę?

W tym roku, jeśli ktoś ma możliwość i dobrze pokombinuje, może mieć nawet 9-dniową majówkę. Jakie macie plany na te dni? Zapraszamy do naszej sondy.

Start w najbliższą sobotę (27 kwietnia), potem niedziela, urlop w poniedziałek, wtorek i czwartek, 1 maja, 3 maja i w kolejny weekend też spora szansa na wolne. Zależnie od miejsca pracy i warunków zatrudnienia, są tacy, którzy z majówki będą w stanie zrobić sobie wcale niemały urlop.

Zapraszamy więc do naszej sondy, którą na naszej stronie uruchomiliśmy w czwartek po południu. Co zamierzacie robić podczas najbliższej majówki? Oczywiście oprócz wyboru hasłowych odpowiedzi, zachęcamy do opisania swoich planów w komentarzach. Trudno też, by przez te wszystkie dni robić to samo, uściślijmy więc: co głównie będziecie robić w majówkę? Propozycji jest kilka, na pewno nie wyczerpują one wszystkich możliwości. Sport, kultura, grill, wyjazdy małe i duże... Pochwalcie się, jakie macie plany (lub pożalcie, jeśli będą związane np. z pracą...).

Dobrego wypoczynku, a tym, którzy nie będą go mieli lub będą mieli go mało, jak najlżejszych dni w pracy!