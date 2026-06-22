Przebudowa Mostu Kardynała Wyszyńskiego

Pod koniec lata rozpocznie się jedna z najpilniejszych inwestycji drogowo-mostowych w Elblągu. Miasto planuje przebudowę Mostu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, konieczną i realizowaną z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. Przesunięcie przebudowy w czasie mogłoby doprowadzić do nieprzewidzianego i nagłego zamknięcia mostu, co wiązałoby się z paraliżem komunikacyjnym. Zakres prac obejmuje modernizację konstrukcji, między innymi wymianę środkowego przęsła. Prace rozpoczną się we wrześniu, w budżecie miasta zabezpieczono na ten cel ponad 14 mln złotych. Na czas remontu są przygotowywane alternatywne rozwiązania.

Inwestycja, której nie można dłużej odkładać

Most Kardynała Wyszyńskiego to jedna z najważniejszych przepraw drogowych w Elblągu. Stanowi główne połączenie miasta z Węzłem Południe oraz trasami prowadzącymi do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej nr 22. Każdego dnia korzystają z niego tysiące kierowców, dlatego utrzymanie jego pełnej sprawności i bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz całego systemu transportowego miasta. Od kilku lat ekspertyzy techniczne wskazywały na konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu obiektu. Most był dopuszczony do użytkowania warunkowo, a ze względów bezpieczeństwa obowiązywało ograniczenie dla pojazdów o masie przekraczającej 30 ton. Realizacja inwestycji pozwoli nie tylko wyeliminować istniejące ograniczenia, ale przede wszystkim przywrócić pełną funkcjonalność przeprawy na wiele kolejnych lat. Po zakończeniu prac most będzie bezpieczny, nowoczesny i technicznie zabezpieczony na kolejne lata użytkowania.

Co zmieni się po przebudowie?

Zakres prac obejmuje modernizację konstrukcji mostu. W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa ustroju nośnego poprzez wymianę przęsła środkowego oraz przyczółków. Konstrukcja zostanie dodatkowo wzmocniona za pomocą zewnętrznych kabli sprężających, co znacząco zwiększy jej trwałość i nośność. Przewidziano również naprawę oraz zabezpieczenie wszystkich betonowych elementów obiektu, a także wymianę i odtworzenie wyposażenia mostu.

Utrudnienia są nieuniknione, ale miasto przygotowuje rozwiązania

Ze względu na zakres prac konieczne będzie całkowite zamknięcie Mostu Kardynała Wyszyńskiego dla ruchu. Miasto zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę pełni on w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców, dlatego już na etapie przygotowań opracowywane są rozwiązania mające ograniczyć niedogodności do minimum. Najważniejszym z nich będzie budowa mostu tymczasowego na rzece Elbląg. Przeprawa ta zostanie przeznaczona dla samochodów osobowych i będzie funkcjonowała w ruchu jednokierunkowym w kierunku centrum miasta. Ruch pojazdów wyjeżdżających z miasta zostanie skierowany przez Most Niski. Z kolei dla samochodów ciężarowych nadal obowiązywać będzie objazd Trasą Unii Europejskiej, która już obecnie stanowi podstawowy korytarz dla transportu ciężkiego. Należy również liczyć się ze wzmożonym ruchem pojazdów na Al. Grunwaldzkiej w kierunku Węzła Wschód, prowadzącego do drogi ekspresowej S7 oraz drogi krajowej nr 22. Przypominamy, że alternatywny dojazd do tego węzła będzie możliwy m.in. trasą przez dzielnicę Zatorze ulicami Lotniczą, Dębową i Akacjową. Takie rozwiązania pozwolą zachować ciągłość komunikacji między obiema częściami miasta i ograniczyć wpływ inwestycji na codzienne podróże mieszkańców.

Będziemy informowali na bieżąco

Ostateczny projekt organizacji ruchu zostanie opracowany przez wykonawcę inwestycji. Po jego zatwierdzeniu wszystkie szczegóły zostaną przedstawione mieszkańcom wraz z mapami objazdów, zmianami w organizacji ruchu oraz praktycznymi informacjami dotyczącymi poruszania się po mieście w czasie realizacji zadania. Łączna wartość inwestycji, obejmującej przebudowę mostu oraz budowę przeprawy tymczasowej, wyniesie ponad 14 mln zł. Prace rozpoczną we wrześniu 2026 roku i potrwają do wiosny 2027 roku.