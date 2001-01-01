Przerzut wojska Żelazny Obrońca 25

18 Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła przerzut żołnierzy i sprzętu w ramach pierwszej fazy ćwiczenia pk. Żelazna Brama-25, jednego z kluczowych przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w ramach federacji ćwiczeń pk. Żelazny Obrońca-25.

Nad przebiegiem ponad trzydziestu ćwiczeń w ramach federacji ćwiczeń pk. Żelazny Obrońca czuwa Sztab Generalny Wojska Polskiego, a za ich przeprowadzenie odpowiada Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Żelazny Obrońca-25 to jedno z największych i najważniejszych planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w 2025 roku. Na poligonach w Orzyszu, Ustce, Nowej Dębie, ale także na Bałtyku, w przestrzeni powietrznej i w cyberprzestrzeni, łącznie około 30 tys. żołnierzy z Polski i państw sojuszniczych, skupi się na działaniach weryfikujących systemy obrony, w tym integrację nowo pozyskiwanych systemów walki – podkreśla gen. bryg. dr Rafał Miernik, Szef Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Przemieszczenie 18 Dywizji Zmechanizowanej odbywa się tzw. sposobem kombinowanym, przy jednoczesnym wykorzystaniu transportu kolejowego i drogowego. Najwięcej żołnierzy i sprzętu porusza się transportem kołowym po drogach publicznych województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Działania Dywizji wspierają Wojska Obrony

Terytorialnej, które zabezpieczają przejazdy transportów wojskowych, prowadzą rozpoznanie i dbają o swobodę manewru wojsk.

Docelowym miejscem koncentracji sił 18DZ jest Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu. Podczas ceremonii otwarcia, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik, podkreślił:

- Jesteśmy jednym, dobrze działającym organizmem, którego zadaniem jest zdać egzamin. Przez najbliższy miesiąc główną siłę uderzeniową manewrów stanowić będzie 18 Dywizja Zmechanizowana, dysponująca trzema brygadami 1 Warszawską Brygadę Pancerną, 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich, 19 Lubelską Brygadę Zmechanizowaną, a także 18 Pułk Logistyczny i 18 Batalion Dowodzenia.

fot. Zespół prasowy 4W-MBOT

Wszystkie ruchy wojsk zostały uzgodnione z urzędami wojewódzkimi, z wojewódzkimi komendami policji, z oddziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Żandarmerią Wojskową. Przemieszczenie na duże odległości jest ważnym sprawdzianem nie tylko dla kierowców wojskowych pojazdów, lecz także dla żandarmów, policjantów oraz żołnierzy z pododdziałów ochrony i regulacji ruchu, którzy mają zadbać, by przejazd odbywał się bezpiecznie. Kolumny wojskowe będą poruszały się na różnych trasach, w różnych kierunkach zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu szkolenia.

Federacja ćwiczeń pk. Żelazny Obrońca-25 to nie tylko test współdziałania i skuteczności bojowej, ale także pokaz transformacji polskich Sił Zbrojnych, które konsekwentnie rozwijają swoje zdolności obronne w oparciu o nowoczesny sprzęt i technologie. W trakcie ćwiczeń wykorzystane zostaną nowe systemy uzbrojenia i pojazdy, które w ostatnich latach weszły na wyposażenie wojska – co ma na celu nie tylko szkolenie, ale i testowanie zdolności operacyjnych nowego sprzętu w warunkach zbliżonych do realnych działań bojowych.

Podczas realizacji ćwiczeń obserwowane będzie pełne spektrum działań na współczesnym, wielodomenowym teatrze działań zbrojnych – od klasycznych operacji lądowych, po działania w cyberprzestrzeni. Całość przedsięwzięcia ma za zadanie nie tylko wzmocnić zdolności obronne Polski i NATO, ale także zademonstrować gotowość do wspólnej obrony oraz odstraszenia potencjalnego przeciwnika, w kontekście obecnych wyzwań geopolitycznych.

Federacja ćwiczeń pk. Żelazny Obrońca-25 nie jest wymierzona przeciwko żadnemu państwu – jej celem jest pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. Ćwiczenia te są również dowodem, że Polskie Siły Zbrojne zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.