Przydział stanowisk handlowych na cmentarzu

W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych, Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje wszystkie osoby zainteresowane, że w dniu 09.10.2025 r., o godzinie 9:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 (sala nr 300) odbędzie się przydział stanowisk handlowych przy cmentarzu - ul. Kościuszki i ul. Agrykola.

Nie ma konieczności uprzedniego zgłaszania się i składania wniosków.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu umieszczony został „Regulamin udostępniania stanowisk na zajęcie pasa drogowego na działalność handlową przy cmentarzu w ciągu ulic: Agrykola i Tadeusza Kościuszki w Elblągu” wraz załącznikami w postaci map z zaznaczonymi miejscami handlowymi.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z treścią regulaminu.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (55) 239 34 97

oraz w siedzibie Departamentu Zarząd Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu, pokój 8-9).