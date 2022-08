Pszczelarze świętują w Karczowiskach

Polski Związek Pszczelarski obchodzi setny jubileusz swojego istnienia. Uroczyste obchody rocznicowe odbywają się w sobotę oraz niedzielę (6-7 sierpnia) w Karczowiskach Górnych. Zobacz zdjęcia.

Rok 2022 dla polskich pszczelarzy, także i tych z ziemi elbląskiej, wiąże się z wyjątkową rocznicą. Sto lat temu, w 1922 r., powołano pierwszy w niepodległej Polsce Naczelny Związek Towarzystw Pszczelniczych. Był on protoplastą Polskiego Związku Pszczelarskiego w obecnym kształcie. Organizacja stworzona została na bazie zrzeszeń i towarzystw działających wcześniej na terenie trzech zaborów. Skupiała pszczelarzy działających w odrodzonej Polsce i upowszechniała pszczelarstwo. Realizowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Karczowiskach Górnych przedsięwzięcie ma upamiętniać to wydarzenie.

W sobotę w Karczowiskach odsłonięto popiersie ks. dr. Jana Dzierżona, wybitnego polskiego biologa. Dzierżon nazywany jest Kopernikiem pszczelarstwa, dokonał bowiem rewolucyjnego odkrycia zjawiska partenogenezy u pszczół i zmodernizował pszczelarstwo. W programie dwudniowej imprezy znalazły się również wykłady dla pszczelarzy i konsumentów produktów pszczelich oraz plenerowa wystawa o dokonaniach ks. Jana Dzierżona pt. „Kopernik pszczelarstwa”, udostępniona przez Muzeum w Kluczborku. Obchodom stulecia Polskiego Związku Pszczelarskiego towarzyszą Targi Pszczelarskie i Tradycyjnej Żywności. Na stoiskach można kupić miody i wyroby z wosku pszczelego, pyłek kwiatowy, pierzgę, czy propolis. Nie brakuje też stoisk ze sprzętem dla pszczelarzy.

Jak podkreśla Tadeusz Dylon, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, który zrzesza wojewódzkie i regionalne związki pszczelarzy, podstawową rolą organizacji jest zapewnienie wsparcia pszczelarzom.

- Tak było od początku istnienia związku i jest także obecnie. Obecnie zajmujemy się dopłatami dla pszczelarzy za przezimowane rodziny. Jest to rekompensata za pracę, którą włożyli w pszczelą rodzinę, za jej leczenie i dokarmianie. Dopiero, gdy taka rodzina przezimuje, jest pełnowartościowa i zapyla rośliny. Takich roślin jest ok. 120. Prosiliśmy premiera i ministra, żeby wsparł na tym polu pszczelarzy - mówi Tadeusz Dylon,

Organizacja wspiera także służby weterynaryjne.

- One nie radzą sobie ze zgnilcem amerykańskim. Jest bardzo mało, bo 61, specjalistów pszczół wśród lekarzy weterynarii, a przecież mamy 318 powiatów. Niektórych ognisk tej choroby od 6 lal nie udało się zamknąć. Chcemy wyszkolić pszczelarzy i dać do dyspozycji powiatowym lekarzom weterynarii. Jest już przygotowywane rozporządzenie ministra rolnictwa, w którym ma zostać powołana funkcja rzeczoznawcy chorób pszczół, będzie to pomocnik lekarza weterynarii – wyjaśnia Tadeusz Dylon.

W jubileuszu PZP uczestniczyły też jednostki wojskowe, które prezentowały swój sprzęt. Wręczono również odznaczenia, w tym: Medal Stulecia Polskiego Związku Pszczelarskiego i statuetkę ks. dr. Jana Dzierżona.

