Ptaki Elbląga: Batalion – bojownik (odc. 13)

Ta – mogłoby się wydawać - groźna nazwa tych ptaków powstała prawdopodobnie od sposobu, w jaki odbywają one gody. To jeden z ciekawszych ptaków z rodziny bekasowatych.

Samce, tokując, stają naprzeciw siebie i walczą ze sobą niczym domowe koguty. W okresie wiosennym przyozdabiają się w kolorowe pióra, tworzące coś w rodzaju ,,grzywy” dokoła głowy jak u lwa. Przy okazji ciekawostka: nie ma dwóch tak samo ubarwionych ptaków.

Bataliony ubarwione w tonacji brązowej, granatowej, białej lub szarej krążą wokół samicy zdobywając jej względy. Grzbiet i skrzydła ptaków są cętkowane w kolorze brązowym z jasnymi otoczkami piór, tworząc rysunek rybiej łuski. Samce są nieco większe od samic. Po okresie wiosennym samce bataliona tracą ową ,,grzywę” i upodabniają się do samic.

Tokujący samiec bataliona (fot. Mirosław Gawron)

Toki batalionów obserwowałem na początku maja w 1985 roku w Jagodnie, kiedy to podczas pogłębiania tzw. Małego Zalewu (odnoga Zalewu Wiślanego) utworzyła się piaszczysta łacha długości ok. 300 metrów, na której ptaki żerowały. Bataliony nadleciały od strony Zalewu Wiślanego i zaraz przystąpiły do tokowania. Cztery samce i trzy samice żerowały krótko, dosłownie kilka minut, po czym odleciały dalej za jedną z samic.

Bojowniki zatrzymują się u nas na przelotach nad jez. Druzno. W kwietniu obserwowałem kilka par, widziane na początku maja z wieży widokowej (obecnie nieistniejącej) stado liczyło ok. 50-70 osobników. Żerują też na polderach otaczających jez. Druzno. Należą raczej do płochliwych ptaków.

Bataliony w locie (fot. Mirosław Gawron)

Podczas lotu batalionów dobrze widoczne są białe plamy na wierzchu ogona, natomiast białe smugi na skrzydłach są raczej słabo widoczne. Bojowniki tokują w milczeniu, rzadko też odzywają się podczas żerowania.

Batalion ma różne upierzenia (fot. Mirosław Gawron)

Okres lęgów przypada na maj. Gniazdo ukryte jest wśród zielonej roślinności na ziemi. Samica składa 4 jaja, które wysiaduje przez okres trzech tygodni. Młode dorastają przez następne trzy tygodnie. W październiku bataliony odlatują.

Kolejny odcinek cyklu "Ptaki Elbląga" ukaże się 11 października.