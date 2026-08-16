,,Ptaki Elbląga”: Dziwonia  (odc. 10)

Ptak ten jest jednym z pospolitych gatunków w Polsce. Występuje w naszej okolicy, szczególnie na jez. Druzno i w Jagodnie w ,,Ptasim Raju”. Na kładce edukacyjnej nie sposób jej nie zauważyć czy choćby usłyszeć.

Z chwilą pojawienia się dziwoni mogę odnotować już komplet ptaków, które przyleciały z zimowisk. Podobnie jak wilga dziwonia przylatuje do nas dość późno, na przełomie maja i czerwca i co ciekawe, bytuje krótko. Jest jednym z pierwszych ptaków, które odlatują. Opuszcza nas już na przełomie sierpnia i września, lecąc na zimowisko do południowej Azji.

Przepięknie ubarwiony samiec

Przepięknie ubarwiony samiec swe czerwone kolory zawdzięcza pokarmowi, który w dużej mierze składa się z zielonych części roślin bogatych w karotynę, odpowiadającą między innymi za kolor czerwony. Samica jest o wiele skromniej ubarwiona, w kolorach szaro-brązowych. U obojga ptaków ogony są długie i rozwidlone. W okresie lęgowym przypadającym na czerwiec samiec oznajmia zajęty teren głosem godowym. Brzmi jak gdyby (wysoko) ,,ciłit ” i (nisko) ,,ciu” powtarzane kilkakrotnie.

(fot. Mirosław Gawron)

Obserwowany przeze mnie z wieży widokowej (obecnie nieistniejącej) samiec wykonywał na jez. Druzno regularny oblot co 15-20 minut. Ciekawe, że czas ten wydłużał się z chwilą wschodu słońca. Zajmując te same stanowiska odśpiewywał przez kilkanaście sekund parę powtarzających się krótkich zwrotek swojej pieśni godowej, po czym przelatywał dalej.

Głosy dziwoni, podobnie jak rybitw, zapadły mi na długo w pamięci, szczególnie z czasów, kiedy jako załogant uczestniczyłem w obozach obrączkarskich na ujściu Wisły.

Towarzyskie ptaki

Jak piękny jest sam ptak, tak i jego lęg nie ustępuje innym gatunkom. W nisko osadzonym gnieździe (najczęściej na krzewie) samica dziwoni składa 4-6 jaj. Na jasnobłękitnym tle są słabo widoczne ciemne plamki. Dziwonia jest lęgowa na jez. Druzno i nad Zalewem Wiślanym w Jagodnie. Ptaki są mało płochliwe, towarzyskie, często trzymane w niewoli z powodu pięknego upierzenia i śpiewu. Trzymane w klatce tracą barwy i zaprzestają śpiewać.

fot. Mirosław Gawron

Przypomnę, że jest to gatunek chroniony i wszelkie pozyskiwanie go jest zabronione i karane. Kto zechciałby posłuchać sobie głosów ptaków w domu, niech zakupi kanarka lub zeberkę, ptaki z hodowli przeznaczone do przetrzymywania w niewoli.

To tak jakby ,,udomowić” dziko rosnące przebiśniegi czy fiołki. Posadzone w doniczce w pokoju zaraz zwiędną, dlatego lepiej zostawmy dzikość przyrodzie.

Kolejny odcinek cyklu "Ptaki Elbląga" ukaże się 30 sierpnia