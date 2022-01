Ptasi kowal (Opowieści z lasu, odc. 303)

Ptaki na zimę lubią uciec sobie od nas do ciepłych krajów, ale bohater dzisiejszego odcinka „Opowieści z lasu” nawet w mroźnym grudniu pozostaje w Polsce. Przed Państwem dzięcioł duży.

- Dzięcioł duży to pstry dzięcioł czarno-biało-czerwony, z charakterystycznym czarnym krzyżem na białej szyi. Na czarnym grzbiecie widać dwie białe plamy, na potylicy u samca czerwona plama, u obu płci czerwone podogonie – tak opisuje tego sympatycznego ptaka portal ekologia.pl.

Nasz bohater chętnie zamieszkuje lasy liściaste i mieszane, pojawia się też w miastach czy w zadrzewieniach śródpolnych.

Swoje dziuple wykuwa często w osice na wysokości do 20 m. Samica składa jaja w maju (od 4 do 7 jaj), rodzice wysiadują je 12 dni. Pisklęta zostają w gnieździe ok. 3 tygodnie.

W menu tego ptaka znajdują się korniki, larwy chrząszczy i motyli. Zimą przechodzi na "opcję wege" i sięga po nasiona sosny, jagody, orzechy...

- Aby skutecznie rozkuć szyszkę lub orzecha dzięcioł duży stosuje „uchwyty”, w postaci np. rozwidlonych gałęzi, w których zakleszcza swój łup; miejsca takie są zwane kuźniami i niekiedy dany ptak używa ulubionej kuźni przez szereg miesięcy, a nawet lat – podaje ekologia.pl.

Strona medianauka.pl wskazuje, że to nasz najbardziej pospolity dzięcioł. Jest aktywny za dnia, a jego "lot jest typu falistego. Podczas lotu słychać odgłos trzepotania skrzydłami". Jeśli chcemy go spotkać, warto wyglądać stosów szyszek, które pozostawia. Choć nie wymaga ochrony, zagrożeniem dla niego jest "eliminacja ze środowiska starych i naturalnych ekosystemów leśnych, starodrzewów".

- O tej porze roku dość łatwo można spotkać naszego bohatera, w pocie czoła poszukującego pokarmu. Jeśli utrzymujemy zimą karmnik, dzięcioły chętnie żerują na słoninie, oczywiście nigdy nie zawieszamy solonej - podkreśla Jan Piotrowski, leśnik z Nadleśnictwa Elbląg. - Te ptaki nie pogardzą także orzechami czy drobniejszymi nasionami. Warto przebywając w lesie nieco się rozejrzeć lub chwilę pobyć w bezruchu przy domowym karmniku. Odrobina cierpliwości może wynagrodzić nas ciekawą obserwacją dzięcioła dużego - dodaje.