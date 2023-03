Quizowe rymowanie i zimy wspominanie

Fotografie do quizu tego tygodnia wykonały Victoria Jabłońska i Paulina Ziółkowska

W kolejnym quizie przypominamy, co działo się w mieście w ostatnim czasie i ponownie robimy to rymami. A przy okazji znów zadajemy jedno proste pytanie: gdzie to jest?

Czekam już na przyjście wiosny, świat znowu będzie radosny, zapanuje w kraju zgoda, odżyje znowu przyroda Spadną ceny, wzrosną pensje, skończą się wszelkie pretensje, będzie czas na zakochanie, każdy będzie miał mieszkanie. Czym żył Elbląg w końcu zimy? Temu w quizie się przyjrzymy Zapraszamy Panów, Panie, również na miejsc zgadywanie Niech będzie, że się powtarzam, lecz na Fejsie, w komentarzach, pochwal się osiągnięciami, baw się dobrze razem z nami! Przejdź do rozwiązania quizu.

Elbląski Poeta Internetowy