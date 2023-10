Radna pyta o drogi i schody

Trzy formalne zapytania dotyczące dróg i infrastruktury w mieście skierowała ostatnio do prezydenta Elbląga radna Elżbieta Banasiewicz (PiS). O jakie miejsca pyta i co na to władze miasta?

Skarpa przy sklepach

W pierwszym zapytaniu mowa o skarpie przy sklepach przy ul. Rawskiej, na której według radnej przydałyby się schody.

- Mieszkańcy nowych bloków na osiedlu Łęczycka kilkukrotnie sygnalizowali problem braku przejścia i schodzenia po skarpie. Po niewielkich opadach deszczu na ziemistej skarpie robi się niebezpiecznie ślisko – wskazuje radna. Dodaje, że od nowych bloków prowadzi chodnik i brakuje ok. 8-10 schodków, które będą przedłużeniem tego ciągu komunikacyjnego. Pyta, czy i kiedy takie schody mogą zostać wykonane? Na jej pismo odpowiedział wiceprezydent Janusz Nowak.

-W 2019 roku podpisałem umowę drogową z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Ekobud Sp. z o.o., w ramach której firma ta zrealizowała na własny koszt m. in.: zjazdy na osiedla, przebudowę odcinka jezdni ul. Łęczyckiej, zatokę autobusową, chodnik od zjazdu na osiedle do ronda na skrzyżowaniu ulic Łęczycka-Rawska-Artura Grottgera - odpowiada wiceprezydent Elbląga. - Na etapie prac nad dokumentacją projektową Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu rekomendował wykonanie połączenia nowo budowanego chodnika z parkingiem przy przedmiotowym małym centrum handlowym zlokalizowanym przy ul. Rawskiej w Elblągu, co na swój koszt zgodziła się wykonać firma Ekobud Sp.z o.o. Pomimo podjętych starań nie doszła do skutku realizacja ww. połączenia z uwagi na to, że właściciel działki, na której znajduje się centrum handlowe tj. STELIA Sp. z o.o. nie wyraziła zgody. Skomunikowanie działki prywatnej z pasem drogowym ul. Łęczyckiej leży w gestii właściciela tej działki z uwagi na konieczność ingerencji wejścia w teren niebędący własnością Miasta – wskazuje Janusz Nowak. Zapowiada, że wystąpi do właściciela terenu tj. STELIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o wykonanie dojścia z parkingu do chodnika zlokalizowanego wzdłuż ul. Łęczyckiej.

Ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego. Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

W obu kierunkach na 13. Pułku

Kolejna kwestia dotyczy przekształcenia ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego w ulicę dwukierunkową - ten pomysł porzucono pod koniec zeszłego roku.

- Mieszkańcy tamtych okolic przypominają, że władze Elbląga obiecały ponad 2 lata temu, że dawna ul. Podchorążych (między ul. Saperów a ul. Kościuszki) zostanie przekształcona w dwukierunkową – stwierdza radna. Pyta, kiedy do tego dojdzie.

- Informuję, że dla przedmiotowego zamierzenia opracowano kompleksową dokumentację projektową, a w lipcu 2023 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – podkreśla w odpowiedzi wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak. - Rozbudowa ulicy w sposób umożliwiający ruch dwukierunkowy wymaga przejęcia części terenu Polskiego Związku Działkowców, co wiąże się z wypłatą odszkodowań i zapewnieniem terenów zastępczych, na co w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki w budżecie miasta Elbląg – zaznacza. Dodaje, że to, czy inwestycja będzie zrealizowana w kolejnym roku, uzależnione jest od możliwości zabezpieczenia środków w budżecie miasta i pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Jeśli będą pieniądze, inwestycja zostanie zrealizowana "w jak najszybszym czasie".

Wschodnia – część kolejna

W następnym zapytaniu radna powołuje się na pytania mieszkańców osiedla Przy Młynie "i nie tylko", a ci mają pytać o ul. Wschodnią.

- Kiedy planowanej są prace przy drugiej części obwodnicy Wschodniej (od ul. Wschodniej do ul. Sybiraków)? Codzienne korki od ronda Rawska/Grottgera stały się denerwującą normą i żadne kosztowne (za 1,5 mln zł) światła niewiele tam pomagają – stwierdza radna. Pyta o realne terminy kontynuacji prac.

- Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I wykonana została dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg w kwocie 7.215.000 zł - odpowiada Janusz Nowak. - Prace projektowe nad kolejnym etapem inwestycji, połączenia wybudowanej ulicy Wschodniej z ulicą Sybiraków, z uwagi na deficyt środków Gminy Miasta Elbląg i brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację zostały wstrzymane – wskazuje wiceprezydent Elbląga. Prace projektowe zostaną wznowione, jak powyżej, jeśli samorząd zdoła zabezpieczyć środki i pozyskać dofinansowania zewnętrzne, "w jak najszybszym czasie".

Przypomnijmy, że koncepcję budowy tzw. obwodnicy Wschodniej oprotestowała wcześniej część mieszkańców.

Ul. Wschodnia. Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl