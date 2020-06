Rafał Trzaskowski na Warmii i Mazurach. Elbląga nie ma wśród miast, które odwiedzi

Rafał Trzaskowski, kandydat w wyborach prezydenckich 2020, spotka się w sobotę (20 czerwca) z mieszkańcami Warmii i Mazur. Elbląga nie ma wśród miejscowości, które odwiedzi.

W piątek (19 czerwca) sztab Rafała Trzaskowskiego, który kandyduje na urząd prezydenta RP, zorganizował spotkanie online z dziennikarzami lokalnych mediów z województwa warmińsko-mazurskiego. Odbyło się ono w przededniu wizyty kandydata na Warmii i Mazurach: w sobotę Rafał Trzaskowski spotka się między innymi z mieszkańcami Olsztyna, odwiedzić ma również Sorkwity i Biskupiec. Elbląga na trasie tej wizyty nie ma. Być może Rafał Trzaskowski odwiedzi nasze miasto po pierwszej turze wyborów prezydenckich (taka sugestia podczas spotkania padła), oczywiście, jeśli to właśnie kandydat Koalicji Obywatelskiej znajdzie się w drugiej turze.

Rafał Trzaskowski podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się między innymi do wznowienia małego ruchu granicznego z Rosją oraz do budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

- Jeśli chodzi o kwestię wznowienia: to tak! Chociaż trzeba teraz brać pod uwagę uwarunkowania epidemiczne, dlatego, że dzisiaj Rosja ma najwięcej zachorowań (na koronawirusa - red.) na świecie. W związku z tym tutaj potrzebna jest dokładna informacja, kiedy można granicę otworzyć. Mamy problem z tym co robi rząd, bo on nas nie informuje na jakim etapie pandemii jesteśmy - mówił Rafał Trzaskowski.

Przekop przez Mierzeję nie jest inwestycją priorytetową zdaniem Rafała Trzaskowskiego.

- Czy budowa przekopu przez Mierzeję to inwestycja, która musi być dzisiaj realizowana? Nie jest ona priorytetowa, tak jak i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego - mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP.

W zamian proponuje skoncentrować się na inwestycjach lokalnych. Zwrócił również uwagę na potrzebę tworzenia tzw. centrów rozwoju lokalnego, które mogłyby powstać w każdym mieście i ogniskować lokalne społeczne inwestycje.