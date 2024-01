Rangóry tańsze o pół miliona

Po kilku nieudanych próbach sprzedaży nieruchomości i działki po zlikwidowanym Domu Pomocy Społecznej w Rangórach (gmina Tolkmicko) władze powiatu zdecydowały obniżyć ich cenę.

Cztery podejścia do sprzedaży nieruchomości i działki po zlikwidowanym przez władze powiatu elbląskiego Domu Pomocy Społecznej w Rangórach nie przyniosły efektów. Żaden inwestor nie złożył oferty w dwóch przetargach, analogiczna sytuacja miała miejsce w ogłaszanych dwukrotnie przez powiat negocjacjach. Nabywców nie zachęciła również oferta rozłożenia na raty 3 mln zł – na taką kwotę wyceniano wówczas nieruchomość. Jak czytamy w dokumentach zamieszczonych na stronie Starostwa Powiatowego w Elblągu, nowa cena nieruchomości i działki to 2,5 mln zł. Czy taka obniżka skusi inwestorów?

– Wykonaliśmy nową wycenę. Zgodnie z nią nieruchomość wraz z działką jest warta 2,5 mln zł. Cena, którą poprzednio chcieliśmy za zakup nieruchomości, nie spotkała się z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. To bynajmniej nie oznacza, że straciła ona na wartości ze względu na pogarszający się stan techniczny jej infrastruktury – mówi Ryszard Zając, wicestarosta etlbląski.

Wicestarosta podkreśla, że powiat utrzymuje nieruchomość w bardzo dobrym stanie. – Obiekt jest ogrzewany, monitorowany. Nasi pracownicy często są na miejscu, aby sprawdzać wszystkie szczegóły – dodaje Ryszard Zając.

Kolejny przetarg na sprzedaż Rangór ma odbyć się za około dwa miesiące.

Przypomnijmy. Radni powiatu elbląskiego zlikwidowali DPS Rangóry 25 września 2021 roku. Jak między innymi wyjaśniał wówczas starosta elbląski Maciej Romanowski, likwidacja domu pomocy miałaby być efektem: "znacznego spadku odnotowywanego od jesieni ubiegłego roku ilości kierowanych osób do stacjonarnych placówek pomocy społecznej, który spowodował, że dwie placówki znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, powodującej brak możliwości zbilansowania wydatków z osiągniętymi dochodami" Po raz pierwszy konieczne miało być dołożenie do dwóch domów opieki społecznej w powiecie elbląskim około 700 tys. zł. (ok. 500 tys. do DPS w Tolkmicku i ok. 150 tys. zł do DPS w Rangórach).

Ostateczna decyzja o likwidacji DPS w Rangórach należała do radnych powiatu elbląskiego. 30 grudnia 2021 roku radni wyrazili zgodę na sprzedaż majątku po zlikwidowanym przez nich trzy miesiące wcześniej Domu Pomocy Społecznej w Rangórach. Działka w Rangórach zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest do zabudowy mieszkaniowo-usługowej. - Działka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem czterokondygnacyjnym murowanym, wolnostojącym, o powierzchni użytkowej 1233 m kw. z zewnętrzną windą i instalacją solarną na dachu budynku (były DPS Rangóry), oraz budynkiem hydroforni zagospodarowana urządzeniami małej architektury i placem parkingowym. Działka jest uzbrojona we własne ujęcie wody, kanalizację deszczową i sanitarną (do własnej oczyszczalni ścieków), sieć energetyczną i telekomunikacyjną